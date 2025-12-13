Jason Momoa surge em primeira foto como Blanka em ‘Street Fighter’ e brasileiros vibram - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A quinta-feira marcou um momento especial para Jason Momoa, que comemorou duas novidades em sua carreira. O ator celebrou ao ver o trailer de Supergirl, onde aparece pela primeira vez como Lobo, personagem que ele admira há muito tempo e que finalmente ganhou vida em sua interpretação.

A empolgação continuou à noite, quando foi revelada a primeira imagem de Momoa como Blanka na adaptação live-action de Street Fighter. Ele destacou que sempre achou curioso interpretar o brasileiro, conhecido por seu visual marcante nos videogames.

Segundo Momoa, seus colegas ficaram surpresos ao ver o resultado, já que o ator contou que recebeu comentários como "ficou inacreditável". A repercussão se estendeu para o público brasileiro, que lotou suas redes sociais com memes e mensagens em português.

Encerrando o dia em clima festivo, Jason Momoa agradeceu o carinho dos fãs e disse, em tom bem-humorado, que "essa energia toda dá ainda mais vontade de continuar surpreendendo".

