Caixa Cultural anuncia projetos para programação de 2026 e 2027

Dos 226 selecionados, 82 vão acontecer em mais de uma unidade da Caixa Cultural - (crédito: Divulgação/Caixa Cultural Brasília)

A Caixa Cultural anunciou nesta sexta-feira (12/12) os projetos que vão integrar a programação dos espaços nos próximos dois anos. São 226 projetos selecionados para as unidades em Brasília, Belém, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ação em Brazlândia apaga símbolos de facções e ocupa muros com arte

São 402 temporadas, incluindo apresentações de música, dança, teatro, além de exposições de arte e vivências, categoria que engloba debates, rodas de conversas e feiras literárias. Dos 226 selecionados, 82 vão acontecer em mais de uma unidade da Caixa Cultural.

As estimativas são de que as obras gerem cerca de 19.333 postos de trabalho diretos e indiretos. Para o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, a seleção é uma oportunidade fazer com que mais pessoas “se beneficiem da arte, do conhecimento e das oportunidades geradas pelo setor cultural”. Por meio desse investimento, contribuímos para transformar vidas, dinamizar a economia e fortalecer a cadeia produtiva da cultura no país”, destacou.

Em Brasília, os projetos aprovados unem a exaltação de grandes nomes da arte e abre espaço para novas intervenções artísticas. Alguns destaques são os veteranos João Bosco, que leva o espetáculo Bosco 80 em comemoração aos 80 anos de vida, Ivan Lins, no show Ivan Lins – 80 Anos, e Fafá de Belém, com o show Piano e Voz. A música também fica por conta do Cerrado Jazz Festival, em 2026, e de Adriana Calcanhotto, em 2027, com show voz e violão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No teatro, Andrea Beltrão protagoniza a obra Lady Tempestade, e Elza – O Musical emociona com a trajetória da cantora Elza Soares. Também tem programação para os pequenos com Bertoldo, o tubarão que queria ser gente: uma fábula brechtiana para crianças.

A exposição Frans Krajcberg – Uma semântica da devastação marca 2026 com obras do polonês naturalizado brasileiro que foi pioneiro no retrato das questões ambientais. Já em 2027, a CAIXA apresenta Montanha e Vale: Tomie Ohtake e Alice Shintani, trabalho que reúne as duas artistas nipo-brasileiras em uma reflexão sobre a cultura japonesa no Brasil.