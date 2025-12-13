InícioDiversão e Arte
Ator de 'O Máskara' morre aos 60 anos nos Estados Unidos

Peter Greene foi encontrado morto em Nova York; causa da morte ainda não foi divulgada

Ator de "O Máskara" morre aos 60 anos - (crédito: Reprodução)

O ator Peter Greene foi encontrado morto no apartamento onde morava em Manhattan, Nova York, na noite de sexta-feira (12/12). A informação foi confirmada por seu agente, Gregg Edwards, ao site Deadline. A causa da morte ainda não foi divulgada. Greene tinha 60 anos.

Segundo informações da imprensa internacional, o ator foi encontrado inconsciente, e a morte foi declarada no local. De acordo com o New York Post, a polícia não suspeita de crime. As autoridades foram acionadas para uma verificação de bem-estar após músicas serem ouvidas de forma ininterrupta por mais de 24 horas no apartamento do ator.

“Ele era um cara fantástico”, afirmou Edwards na sexta-feira (12/12). “Verdadeiramente um dos grandes atores da nossa geração. Tinha um coração enorme. Vou sentir muita falta dele. Era um grande amigo.”

Peter Greene ficou conhecido por interpretar o vilão Dorian Tyrell em O Máskara (1994) e também ganhou destaque no mesmo ano pela atuação em Pulp Fiction: Tempo de Violência. O trabalho mais recente dele foi uma participação especial na série Ladrões de Drogas, estrelada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

Ao longo da carreira, Greene também atuou em produções como Um Tira Muito Suspeito (1999), Dia de Treinamento (2001), Caçador de Recompensas (2010), Cidade de Mentiras (2018) e Beggarman (2025).

Peter Greene deixa um irmão e uma irmã.

 

