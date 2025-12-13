'Três Graças': saiba em qual capítulo vai ao ar a cena do roubo da estátua

O grupo sabe do risco, mas continua convicto de que o golpe é a única saída para ajudar os doentes da Chacrinha - (crédito: Divulgação/Globo)





O aguardado roubo da estátua na mansão de Arminda (Grazi Massafera) está prestes a acontecer em Três Graças. No capítulo desta sexta (12/12), Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, decide seguir com o plano e coloca a trama em movimento.

Já no sábado (13/12), Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo), Júnior (Guthierry Sotero) e Viviane (Gabriela Loran) se reúnem no ferro-velho para ajustar os últimos detalhes da ação e, em seguida, colocam o plano em prática.

O grupo sabe do risco, mas continua convicto de que o golpe é a única saída para ajudar os doentes da Chacrinha e então partem na caminhonete Nazaré rumo à Aclimação. Enquanto isso, Gerluce permanece no casarão e se prepara para agir como vítima, tudo para afastar suspeitas, enquanto cuida de Dona Josefa (Arlete Salles).

Do lado de fora, Cristiano, vivido por Davi Luis Flores, registra a movimentação sem ser notado. As imagens podem mudar o rumo da história e revelar o crime no futuro. A sequência marca uma virada importante na novela e exigiu dois dias de gravação sob direção de Luiz Henrique Rios, com ensaios e marcações precisas.

O elenco destacou que a cena reúne ação, suspense e toque de humor, elementos que já são marca registrada da produção. Marcos Palmeira comentou que a equipe buscou entregar um momento verdadeiro e cheio de tensão. Já Gabriela Loran revelou que o público verá uma nova faceta de Viviane, impulsionada pela raiva que a personagem sente de Arminda.

