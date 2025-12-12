35 anos de ‘Esqueceram de Mim’: Onde está o elenco do clássico natalino

Difícil imaginar que a imagem de um menino esquecido em casa se tornaria um ritual natalino global, mas foi exatamente assim que Esqueceram de Mim se fixou no imaginário popular. Lançado no Brasil em dezembro de 1990, o longa comemora 35 anos de presença constante: atravessou gerações sendo reprisado na TV, inspirando campanhas publicitárias, virando meme sazonal e rendendo produtos que se somam à tradição das árvores enfeitadas e da ceia.

A combinação concebida por John Hughes — humor físico, tensão leve e atmosfera natalina — pavimentou o caminho para que o filme se tornasse um marco mundial. Com o tempo, o elenco se espalhou por rotas bastante distintas: há quem tenha mantido carreiras sólidas, quem tenha se afastado do centro das atenções e quem tenha sido reinterpretado à luz das décadas.

Confira como estão os principais nomes que deram vida ao clássico:

Macaulay Culkin — Kevin McAllister

Macaulay Culkin (foto: Reprodução / Redes sociais )

O ator que virou sensação global após interpretar Kevin seguiu em títulos como Meu Primeiro Amor, Esqueceram de Mim 2 e Riquinho. Também participou do clipe Black or White de Michael Jackson, em 1991. Em 1994, interrompeu a carreira para estudar e só reassumiu projetos no início dos anos 2000, sem repetir o impacto avassalador da infância.

Entre idas e vindas, enfrentou problemas com álcool e drogas, escreveu um livro, liderou uma banda, criou um site e um podcast de cultura pop. Aos 45 anos, acumula três casamentos, é pai de dois filhos e costuma ressurgir com força na mídia justamente no período natalino, quando estrela campanhas que fazem referência ao próprio passado.

Catherine O’Hara — Kate McAllister

Catherine O’Hara (foto: Reprodução / Redes sociais )

A intérprete da mãe determinada a cruzar meio mundo para reencontrar Kevin manteve uma trajetória extensa e premiada. Hoje com 71 anos, segue ativa e marcou presença no recente Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice. Em entrevistas, revelou ter nascido com situs inversus, condição rara em que os órgãos internos aparecem em posições espelhadas.

Joe Pesci — Harry

Joe Pesci (foto: Reprodução / Redes sociais )

Antes mesmo de viver o ladrão atrapalhado que persegue Kevin, Joe Pesci já era um nome respeitado, especialmente pelas colaborações com Martin Scorsese. Após trabalhos intensos nos anos 1990, desacelerou depois de Máquina Mortífera 4 (1998). Aos 82 anos, retomou grande visibilidade com O Irlandês (2019), atuação premiada que reacendeu o interesse geral por sua carreira.

Daniel Stern — Marv

Daniel Stern (foto: ReproduÃ§Ã£o / Redes sociais )

Companheiro de cena de Pesci na dupla de ladrões, Stern brilhou nos dois primeiros Esqueceram de Mim e ficou ainda mais marcado nos Estados Unidos como a voz adulta de Kevin Arnold em Anos Incríveis, série que também fez sucesso no Brasil pela TV Cultura. Hoje com 68 anos, segue atuando e esteve recentemente em For All Mankind, da Apple TV.

Devin Ratray — Buzz

Devin Ratray (foto: Reprodução / Redes sociais )

O intérprete do irmão mais velho de Kevin seguiu trabalhando entre cinema e TV, com aparições em Chicago Med e Better Call Saul. Aos 48 anos, sua carreira passou a ser acompanhada por manchetes policiais: foi preso em dezembro de 2021 por agressão doméstica e, desde 2022, é investigado por um possível estupro ocorrido em 2017.

Kieran Culkin — Fuller

Kieran Culkin (foto: Reprodução / Redes sociais )

Irmão de Macaulay na vida real, Kieran atuava desde pequeno, mas seu auge viria adulto. Aos 43 anos, reúne prêmios de peso, entre eles o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante de 2025 por A Real Pain e o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática por Succession, conquistado em 2023.

Nomes que não estão mais entre nós

O elenco também registra perdas importantes. John Heard, o pai de Kevin, morreu em 21 de julho de 2017, aos 71 anos, vítima de parada cardíaca. Roberts Blossom, o misterioso Velho Marley, faleceu em 8 de julho de 2011, aos 87, por doença cerebrovascular. Já John Candy, que viveu o músico Gus, morreu precocemente em 1994, aos 43 anos, após um ataque cardíaco fulminante durante as filmagens de Dois Contra o Oeste.

