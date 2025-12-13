'Quem Ama, Cuida': saiba detalhes da personagem de Mariana Ximenes

Trabalho de Mariana Ximenes será o primeiro, num período de 23 anos, em parceria com o autor Walcyr Carracso - (crédito: Globo/Manoela Mello)





Mariana Ximenes, que está confirmada no elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove da Globo, prevista para estrear em maio de 2026, no lugar de Três Graças, teve mais informações da sua personagem divulgada na trama.

Segundo informações do jornal O Globo, a personagem da atriz será uma mulher casada, que se apaixona por um homem mais jovem. O ator cotado para assumir o papel é Henrique Barreira. Todavia, ele está contratado pela Netflix para a segunda temporada de Os Donos do Jogo, cujas gravações começarão no meio do próximo ano.

Curiosamente, o trabalho de Mariana Ximenes será o primeiro, num período de 23 anos, em parceria com o autor Walcyr Carracso, que assinará Quem Ama, Cuida, ao lado de Claudia Souto.

O último trabalho de Mariana com Carrasco foi em Chocolate com Pimenta (2003), produção que se tornou um clássico e consolidou a atriz no cenário nacional. Antes disso, eles já haviam colaborado em A Padroeira (2001).

