Mostra ITP traz produções de estudantes e celebra diversidade LGBTQIAPN+

Neste sábado (20/12), a Administração Regional do Guará (próximo à Estação Feira e ao lado da Feira do Guará) recebe a Mostra Introdução à Técnica na Prática (ITP), a partir das 17h30. O evento é uma oportunidade para a comunidade LGBTQIAPN+ com interesse nas partes técnicas da música. Durante o curso, os participantes aprenderam sobre iluminação para shows, operação de som e roadie, sob orientações de profissionais da área. Na mostra, eles realizam tarefas voltadas a tais áreas. A entrada é gratuita, sujeita a lotação.

A programação inclui shows de Ànna Moura, Stevie Victor e Ana Leana, além do lançamento da revista digital Música para Ver e Ouvir. Os shows serão realizados no auditório da Administração Regional do Guará. Moura é poeta e cantora, conhecida pelo apoio às narrativas das periferias. Victor estreia como artista solo com o álbum Bebê clube e fala sobre vivência parda. Leana, por sua vez, é pesquisadora acadêmica e artista e une em seu trabalho pesquisa e musicalidade em uma visão contemporânea de Brasília.

A iniciativa, que tem suporte de recursos financeiros do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), é idealizada por Mar Nóbrega e elaborada em parceria com Julia Tempesta, tem como objetivo diversificar o mercado de trabalho na área, que é marcada por desigualdades. As vagas do projeto foram oferecidas apenas para pessoas LGBTQIAPN+.

Serviço

*Estagiário sob supervisão de Isabela Berrogain

