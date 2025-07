Ànna Moura lança segunda parte de seu EP 'Visse-Versa'

Nesta sexta-feira (4/7), a cantora Ánna Moura lança o EP Verso, segunda parte do disco Visse, lançado no último dia 4 de junho. A segunda parte do EP do projeto une música, poesia, visualidade e inclusão para ampliar as fronteiras da arte brasiliense. “Se, na primeira parte do álbum, eu falava de dentro pra fora, na segunda, eu falo de fora para dentro, sobre o que me atravessa, sobre o que me faz sentir viva e pulsar, sobre o que me faz questionar, sobre o que me mobiliza e sobre o que me faz denunciar”, diz a cantora.

Com a mesma dinâmica de música para ver e ouvir, o disco conta com a participação de Bárbara Barbosa, amiga de Ànna, que traduz as músicas para libras. “A Babi é uma amiga de longa data. Admiro sua trajetória e sua forma de encarar e enfrentar a vida. Nós compartilhamos vários princípios em relação a entender e viver a arte enquanto uma ferramenta de revolução e emancipação”, completa cantora. O disco Visse conta com mais de 20 mil reproduções nas plataformas de músicas.

“São anos de trabalho pra esse projeto, cada pequeno passo foi calculado e chegar no momento do lançamento é o clímax do trajeto. Ainda tem muito caminho pra percorrer até o desfecho, dividimos os lançamento em duas partes pra fazer durar essa emoção”, diz a cantora, ao falar sobre o final do projeto. Ànna completa que ainda tem muitos dias de lançamento pela frente: “Estamos lançando um lyric video em Libras e um vídeo dança por semana; então temos pelo menos mais quatro semanas de novidades e depois de colocar todos os vídeos no mundo, nós vamos lançar um zine digital com conteúdo arte-educativo sobre os recursos de acessibilidade e as práticas de inclusão que fizeram parte do projeto, em cada etapa”.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel