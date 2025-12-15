Ex-marido de Britney Spears surge pelado em capa de revista





Sam Asghari surpreendeu fãs ao surgir completamente pelado na capa da edição de dezembro da revista Playgirl. A imagem, divulgada pela fotógrafa Katie Levine, mostra o modelo de 31 anos segurando apenas uma toalha, enquanto outros cliques revelam o iraniano exibindo o abdômen definido sem camisa e usando apenas uma calça.

As fotos logo repercutiram nas redes sociais, gerando elogios de admiradores. "Isso está disponível em versão impressa? Porque Sam é a melhor capa que você já fez", escreveu uma pessoa. Outra brincou: "Você é meu sonho americano". Entre os comentários, também houve quem destacasse: "Tão feliz por todo o amor que está recebendo! Definitivamente, seu talento é subestimado".

A sessão fotográfica reacendeu o interesse pela vida pessoal do modelo, que viveu um relacionamento de mais de sete anos com Britney Spears. Eles ficaram noivos em 2021, e após o fim da tutela da cantora, oficializaram o casamento em junho de 2022. A união, porém, durou pouco: Sam pediu o divórcio em agosto de 2023, encerrando uma etapa marcada por atenção da mídia e momentos conturbados.

Mesmo assim, segundo o Page Six, Sam falou "com carinho" sobre Britney na entrevista que acompanha a capa. Ele citou um antigo provérbio iraniano, reforçando que não se deve falar mal de alguém com quem se compartilhou a mesa, pois esse gesto simboliza lealdade. Para ele, o que importa é valorizar o que foi vivido. "Tudo o que vier depois é irrelevante", disse. "E a melhor coisa que você pode fazer é celebrar o passado, apreciar o passado e não se apegar ao fato de que acabou. Fique feliz por ter acontecido", completou o modelo.