"Clair Obscur: Expedition 33": conheça o jogo do ano de 2025

As expedições buscam investigar e deter a contagem da a Artífice, antes que seja tarde demais para Lumieré. - (crédito: Reprodução/Sandfall Interactive)

Na noite de quinta-feira (11/12) ocorreu a cerimônia de premiação do The Game Awards, o Oscar dos videogames. Apesar de títulos fortes em 2025, como Death Stranding 2: On The Beach, Hades 2, Donkey Kong: Bananza, Hollow Knight: Silksong, todos produzidos por estúdios conhecidos por títulos de qualidade. Contudo, o novo competidor no páreo e o que trazia o sentimento de “já ganhou” desde o início da cerimônia foi Clair Obscur: Expedition 33, ou Claro-Escuro: Expedição 33 em português, que já vinha com recorde pesado nas costas, sendo o título mais nomeado na história da premiação. Com 12 indicações, Expedition 33 levou nove dos 10 prêmios em que participou no TGA 2025.

Produzido pela Sandfall Interactive e lançado pela Kepler, Clair Obscur: Expedition 33 mistura RPG de turno, aventura e fantasia, o título marca o primeiro projeto do estúdio. Mas ao que se deve tamanha comoção? O que fez Clair Obscur ser o maior e o mais importante algo do ano de 2025? O Correio responde essas e outras perguntas neste especial sobre o Jogo do Ano de 2025.

Rascunho

Verso interpretado por Ben Starr é um dos personagens centrais da trama, tendo um papel muito importante no jogo. (foto: Heliga/Comunidade Steam/Sandfall Interactive)

Tudo começa com Guillaume Broche, um experiente “Líder de Narrativa” e Produtor Associado dentro da francesa, Ubisoft, umas das maiores produtoras de jogos do mundo, que lança até hoje títulos do formato triplo A ou AAA — Jogos que demandam grande investimento, tem grandes campanhas de marketing e times enormes de desenvolvimento. Em 2018, ele trabalhava em The Division 2, e decidiu por conta própria, numa noite, checar como funcionava uma ferramenta de programação de jogos, mais especificamente, a Unreal Engine. Guillaume então compartilhou seu projeto inicial com Tom Guillermin, um dos programadores responsáveis pela jogabilidade de The Division, juntos sob a influência dos RPGs japoneses tradicionais, com ataques por turno, eles começaram a montar uma ideia de como seria o combate daquele pequeno projeto.

Para manter a jogabilidade um tanto mais dinâmica, Guillaume que jogava à época Sekiro Shadows Dies Twice, estava interessado na mecânica de aparada, que consiste em o jogador refletir um ataque inimigo no tempo certo, a inserindo dentro do projeto e que se manteria até sua versão final.

Originalmente, Clair Obscur seria um jogo com temática Steampunk — um futuro que respira engenhocas mecânicas e fumaça — usando uma Inglaterra vitoriana, de cartolas e vestidos enormes como plano de fundo, e nela os personagens lutariam contra aliens e zumbis. Naquela altura o projeto se chamava: “We Lost”. E mesmo nos rabiscos já possuía protótipos do que seriam Gustave, Lune e Malle no produto final.

Em 2019, contado por Tom, François Meurisse, que nunca tinha mexido com nada dentro do ambiente de games, adentrou a equipe para ajudar no financiamento do projeto e providenciar um suporte financeiro para o então: "We Lost". Em 2020, todos os três pedem demissão de seus empregos e deixam o que começou como um hobby para torná-ló como projeto principal, assim nasce a Sandfall Interactive.

Guillaume queria criar os primeiros esboços de "We Lost", então como um bom profissional, foi procurar artistas nas plataformas digitais, principalmente no Artstation. Lugar onde ele conheceu Nicholas Maxson-Francombe, artista digital que nunca tinha trabalhado em um jogo, mas aceitou o desafio e topou fazer parte do projeto.

Lorien Testard, entrou na música muito tarde e aprendeu a compor graças a trilhas sonoras de videogames, por uma época de sua vida ele só fazia dinheiro dando aulas de violão. Um dia ele resolveu postar suas trilhas em uma plataforma de jogos indie, assim que Guillaume o conheceu e o convidou a fazer parte da equipe.

Próximo de exibir o jogo para investidores, Guillaume fez uma publicação na rede social Reedit, nela ele comentava um pouco sobre o desenvolvimento do jogo e pedia para que atores profissionalizados em dublagem participassem do projeto, de forma gratuita. Despretensiosamente, Jennifer Svedberg-Yen, que já tinha performado em vários outros projetos, mas nunca em videogame, resolveu fazer audição para o projeto e chegou a ser escalada como dois personagens. Contudo, sua verdadeira vocação dentro do time se revelou a escrita, com ela resolvendo escrever diálogos para a trama, se tornando assim a roteirista-chefe do jogo.

Apesar de submeter o jogo para várias rodadas de investimento, o título nunca chegou a impressionar os investidores. E assim morreu na praia, o projeto de “We Lost”. Sacrificado para o início de algo muito maior.

Desenvolvimento

Lune é uma das personagens mais bem desenvolvidas do título, cativou muito dos jogadores. (foto: Stiflaun/Comunidade Steam/Sandfall Interactive)

Sem nenhum investidor à vista, Guillaume então tomou uma decisão drástica e resolveu recomeçar o projeto do início. O primeiro pilar a cair, foi o do estilo Inglaterra vitoriana, o time queria algo visualmente distinguível dos demais jogos, sem usar a fantasia tradicional, nem mesmo a temática inglesa, Clair Obscur seria um jogo todo baseado na Belle Époque francesa, sendo sua mais clara inspiração, em homenagem às raízes de seus criadores.

O novo plano de fundo consistia de uma mistura de arte arquitetônica com fantasia, um ambiente praticamente surrealista, com construções sendo emborcadas pela magia do mundo que ela residia. Nicholas, nessa nova vertente, dizia que "Só desenhava o que achava legal".

Do outro lado da onda criativa, em termos de enredo, a maior inspiração para Jennifer desenvolver a trama foi o romance francês “La Horde Du Contrevent”, que conta a história de uma expedição composta por 23 personagens, que saí em um vale misterioso que possui uma ventania constante, tendo como missão de vida descobrir a origem do vento. "Houve trinta e três tentativas em oitocentos anos, trinta e três expedições que fracassaram". Assim, a ideia de um grupo de personagens indo numa missão suicida para tentar salvar sua existência e resolver um mistério nasceu.

A empolgação de Jennifer em tornar Lumieré viva foi tanta, que ela escreveu muitos detalhes sobre a cidade, desde tensões políticas, expedições anteriores e seus impactos e até mesmo as 4 gerações anteriores a Gustave, personagem principal do título. Muito desse material não é visto no jogo, mas existem fragmentos desse passado espalhados pelos coletáveis de Clair Obscur.

Enquanto ao título do jogo Clair Obscur, é uma tradução do termo italiano Chiaroscuro, que é uma técnica artística focada em mostrar um forte contraste entre claro e escuro dentro de uma pintura. Algo que ajuda a criar a sensação de profundidade, drama e volume dentro das obras. Tendo como principais expoentes Leonardo da Vinci e Caravaggi, além de inspirar o gênero do cinema Noir.

Lorien Testard não tinha ideia de como transmitir a identidade francesa através da música, então utilizando seu estilo enraizado em seu próprio conhecimento e vivência resolveu utilizar a voz como principal instrumento, colocando muita música cantada dentro da obra.

Dessa forma, a Sandfall evolui para um número de 30 desenvolvedores fixos, e finalmente com alguma coisa mais concreta do que o projeto inicial de “We Lost”, François apresentou o título para Kepler, que viu potencial no título e decidiu financiá-lo.

Entre 2023 e 2024 os desenvolvedores cresceram para 50, com a adição de novos animadores refinando os movimentos dos inimigos e personagens presentes no título. Nessa mesma época, grandes nomes começaram a se unir ao elenco Jennifer English como Maelle, Ben Starr como Verso, Charlie Cox como Gustave e Andy Serkis como Renoir.

Aos poucos Clair Obscur foi aparecendo nos eventos de jogos, como um RPG dinâmico, que misturava fantasia em uma trama dramática e densa com vários personagens cativantes, com data marcada para o seu lançamento em 24 de abril deste ano.

Lançamento

Maelle apesar de inicialmente começar como uma coadjuvante é o verdadeiro fio condutor da trama, se mostrando mais importante do que aparentava no ínicio da trama. (foto: Kaiser Panda/Comunidade Steam/Sandfall Interactive)

Chegada a hora do lançamento, Clair Obscur: Expedition 33 explodiu nas redes sociais, principalmente por conta das inúmeras críticas elogiando a história do jogo, os gráficos e a jogabilidade diferentes dos demais RPGs no mercado. No dia do lançamento, o jogo chegou a atingir o pico de 145 mil jogadores simultâneos, isso apenas no PC, como demonstra o Steam DB.

O Correio também foi um dos vários veículos que analisou Clair Obscur: Expedition 33, mencionando uma possível indicação para o GOTY 2025:

“Depois de um mês conturbado com vários anúncios das gigantes dos games de que esse ano contará com uma poderosa elevação de preços no mercado — O que vai acabar tornando o videogame cada vez menos acessível — Clair Obscur: Expedition 33 mostra que a esperança existe, e ela reside como sempre na parte independente da indústria, revelando com unhas e dentes uma obra original, abraçada pela comunidade que tem tudo que um jogo pode, quer e deve transmitir: mensagem, gráfico, qualidade e diversão. Mesmo que você não seja fã de jogos de RPG de turno, pode se encantar com outras coisas na obra, principalmente sua trama, o histórico é que o jogo tem convertido vários para adentrar a fundo no gênero. Muitos críticos já estão prenunciando uma indicação a Melhor Jogo do Ano vindo para a Sandfall, o que será totalmente justificada e merecida. Expedition 33 é muito mais videogame que vários outros jogos deste ano”.

Game of The Year

No evento, Guillaume Broche e sua equipe foram vestidos como as skins francesas dos personagens (foto: Michael Tran/AFP)

Na cerimonia de 2025 do TGA, Clair Obscur foi um dos grandes destaques da noite ao conquistar nove prêmios, marcando o título como um dos mais premiados do evento.

O jogo conquistou os prêmios de Melhor Direção, Melhor Narrativa e Melhor Direção Artística, se destacando pela identidade visual marcante. A trilha sonora foi outro ponto forte e foi reconhecida com o prêmio de Melhor Trilha Sonora e Música, enquanto o elenco garantiu a vitória em Melhor Performance através de Jennifer English que interpretou Maelle no jogo. Clair Obscur venceu também Melhor Jogo Indie, Melhor Estreia Indie e Melhor RPG, mostrando seu impacto na indústria dos games.

Algo que chamou a atenção do público foi a equipe do jogo toda caracterizada, usando blusas listradas e boinas vermelhas, fazendo referência as skins de francês mímicos que o jogo possui, reforçando a identidade artística do projeto até mesmo fora das telas.

Para concluir a noite de premiações, a revelação do Jogo do Ano foi feita por Nicolas Doucet, diretor do Team Asobi e responsável por Astro Bot, jogo vencedor da categoria no ano anterior. Com a confirmação do prêmio o diretor Guillaume Broche, subiu ao palco para o discurso de agradecimento, agradeceu ao criador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, jogo que o inspirou a se tornar um desenvolvedor. Broche também fez questão de agradecer os “heróis anônimos”, “As pessoas que fazem tutoriais no YouTube sobre como criar um jogo, porque nós não tínhamos ideia de como fazer um antes".

O impacto da premiação foi imediato, após o anúncio o jogo registrou um aumento no número de jogadores simultâneos, chegando a quase 55 mil pessoas, reflexo do interesse do público na premiação. O reconhecimento veio até do parlamento francês com um orgulhoso Emmanuel Macron elogiando a premiação que Clair Obscur recebeu:











"Clair Obscur: Expedition 33 acaba de receber o jogo do ano em Los Angeles. Inédito na história para um título francês! Grande orgulho para Montpellier e para a França. Bom trabalho, equipe da Sandfall Interactive. Para as gerações futuras e para as que estão por vir!"

Um jogo fruto de um hobby, com uma empresa formada majoritariamente por 30 pessoas, trazendo dubladores de peso, se esforçando em criar visuais únicos e uma história marcante, Clair Obscur: Expedition 33 é um choque enorme de dentro para fora em toda a indústria dos games. O título de estreia da Sandfall Interactive trouxe uma ideia do porquê jogos devem ser feitos, não só com objetivo de renderem muito dinheiro, gerarem uma franquia lucrativa, mas sim, trazer uma diversão que consegue colocar o jogador em um “mundinho” por algumas horas. E assim como o jogo repete várias vezes: Que Clair Obscur seja uma lição e uma mensagem poderosa “para aqueles que vem depois”.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

