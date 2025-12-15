Denise Fraga fala da dor e da saudade após morte da mãe: "Angústia" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Denise Fraga enfrentou uma perda irreparável nos últimos meses. Isso porque, em janeiro, morreu Wilma Fraga, de 83 anos, a mãe da atriz, que sofria de enfisema pulmonar, doença crônica e degenerativa que afeta os pulmões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista abriu o coração, e dividiu a dificuldade em superar a perda da matriarca. "Fico querendo sonhar com ela. Dá uma angústia danada, porque eu não sonho. Minha mãe ainda não chegou para mim lá, desse lugar onde está me olhando", disse.

Emocionada, Denise Fraga contou, ainda, que, se pudesse revisitar alguém do passado, seria a a avó. "Eu poderia dizer que gostaria de revisitar as lembranças com minha mãe, que partiu este ano. Mas vou dar outra resposta, vou para um passado mais distante. Minha avó escrevia cartas para Portugal nessa mesa, costurava ali, a família ficava em volta", declarou.

Leia também: Atriz relata rotina de quimioterapia após descobrir câncer de forma inesperada

"Queria muito sentar naquela pontinha de mesa novamente com a minha bisa, com a minha avó, e mostrar tudo o que aconteceu comigo. E ouvir o que elas ainda teriam para me contar", refletiu Denise. "Eu não seria atriz se não tivesse vivido naquela casa, cercada dessas mulheres. Fui feita de histórias", pontuou ela.