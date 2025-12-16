Saiba detalhes do papel de Agatha Moreira na nova novela de Walcyr Carrasco - (crédito: Reprodução/ Globo)





Agatha Moreira está confirmadíssima na nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que estreia em maio na Globo. Na trama, a atriz vai viver um papel completamente diferente em sua carreira.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Agatha será uma mulher literalmente viciada em aplicativos de relacionamento. Com isso, vai se envolver com os mais diferentes tipos de homens, vivendo experiências loucas.

Na trama, ela será a filha de uma mãe megera interpretada por Isabel Teixeira, a grande vilã da novela, e irmã da personagem de Tata Werneck, que tem o costume de stalkear homens. Recentemente, quem confirmou participação na trama foi Antonio Fagundes. O ator veterano se junta a grandes nomes no elenco, como Chay Suede, Leticia Colin, Mariana Ximenes, Flávia Alessandra e outros.

Agatha Moreira, recentemente, esteve envolvida em uma polêmica. O ex-namorado da atriz, o ator e modelo Pablo Morais, afirmou que a atriz foi a grande responsável por ele ter perdido o papel de protagonista em Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

O post Saiba detalhes do papel ousado de Agatha Moreira na nova novela de Walcyr Carrasco foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

