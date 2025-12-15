Nubia Oliiver revela lista com os 10 famosos com quem já transou - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nubia Oliiver chamou atenção ao ter revelado uma lista com cerca de dez nomes famosos com quem já praticou relações sexuais ao longo da vida.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a modelo e atriz contou as celebridades que foram inesquecíveis, incluindo jogadores de futebol, atores e um cantor, mas destacou que os melhores não eram conhecidos.

Sincera, Nubia Oliiver revelou que também levou alguns foras, quando questionada se já se relacionou com o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. "Não consegui. Dei em cima dele e me deu fora. Mano Menezes também fui pra cima, mas me deu fora. Não consegui acesso direto, mandei recado, mas não consegui", disse.

Abaixo, confira a lista de famosos com quem Nubia Oliiver já fez sexo:

Vampeta Eri Johnson Edmundo Alexandre Frota Luizão Alex Silva Djalminha Humberto Martins Gerson Brenner Eduardo Costa

