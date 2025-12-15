Lucélia Santos negocia retorno às novelas após quase 20 anos

Lucélia Santos está em negociação para realizar um possível retorno à dramaturgia após um período dedicado exclusivamente a projetos no teatro e viagens internacionais.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a artista iniciou conversas com o diretor Jayme Monjardim para integrar o elenco da novela Romaria, atualmente em fase de desenvolvimento. A negociação ainda não foi concluída, e ela aguarda a confirmação de uma reunião definitiva para tratar de sua participação.
Em tempo, Lucélia Santos teve seu último trabalho numa novela em 2006, com Cidadão Brasileiro, da Record. Em caso de aceitar o convite, a trama será responsável pela renovação da parceria entre ela e Monjardim, visto que ambos trabalharam juntos na versão original de Sinhá Moça (1986), na Globo.
Além disto, ainda não há uma emissora ou plataforma definida para a exibição de Romaria. Apesar de, inicialmente ter sido planejada para ser transmitida na Band, até então nada foi acertado acerca do assunto. Os roteiros são assinados por Leticia Wierzchowski, com direção artística de Jayme Monjardim.
