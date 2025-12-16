‘O agente secreto’ está na lista de pré indicados para o Oscar 2026

'O agente secreto' está na lista de pré-indicados ao Oscar 2026 - (crédito: Victor Jucá/Divulgação)

Saiu nesta terça-feira (16/12) a última lista antes dos indicados oficiais do Oscar. Afunilando categorias que recebem o maior número de inscrições, a shortlist do Oscar coloca O agente secreto, longa de Kleber Mendonça Filho, como um dos possíveis indicados à categoria de Melhor filme estrangeiro, ao lado de outros 14 filmes. A lista oficial de indicados será liberada em 22 de janeiro de 2026.

Além de aparecer na categoria de Melhor filme estrangeiro, O agente secreto pode contar com mais duas indicações: Melhor filme e Melhor ator para Wagner Moura. A premiação do Oscar 2026 será no dia 15 de março. Confira a lista completa de filmes que concorrem com o longa de Kleber Mendonça Filho.

Melhor filme internacional

Argentina, “Belén: Uma história de injustiça”

Alemanha, “Sound of falling”

Brasil, “O agente secreto”

Coréia do Sul, “No Other Choice”

Espanha, “Sirât”

França, “Foi apenas um acidente”

India, “Homebound”

Iraque, “The president’s cake”

Japão, “Kokuho”

Jordânia, “All that’s left of you”

Noruega, “Valor sentimental”

Palestina, “Palestine 36”

Suíça, “Late Shift”

Taiwan, “Left-Handed Girl”

Tunísia, “The Voice of Hind Rajab”



