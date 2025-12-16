‘O agente secreto’ é pré-indicado para categoria de Melhor elenco no Oscar

Longa de Kleber Mendonça Filho aparece em duas categorias na pré-seleção do Oscar - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

Divulgada nesta terça-feira (16/12), a shortlist do Oscar reúne os semifinalistas em algumas das categorias da premiação, reduzindo o número de aptos a votação da Academia. O agente secreto, longa de Kleber Mendonça Filho, aparece na pré-seleção em duas categorias: Melhor filme internacional e Melhor elenco, categoria nova da premiação dedicada a diretores de elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: ‘O agente secreto’ está na lista de pré indicados para o Oscar 2026



Além disso, outras produções brasileiras apareceram na shortlist. Em Melhor documentário, Apocalipse nos trópicos, da cineasta Petra Costa, aparece na lista. Em 2020, Democracia em vertigem, outro documentário de Petra, foi indicado à premiação. Na mesma categoria, Yanuni, coprodução brasileira e indígena com Leonardo DiCaprio na produção, foi selecionada. Em Melhor curta-metragem, o diretor André Hayato Saito aparece com o projeto Amarela.

Leia também: ‘O Agente Secreto’ vira a maior bilheteria nacional de 2025



A lista oficial de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026 e a premiação em Los Angeles tem data marcada para o dia 15 de março. Confira a shortlist completa:

Melhor Direção de Elenco

Frankenstein

Hamnet: A Vida depois de Hamlet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Melhor Cabelo e Maquiagem

The Alto Knights: Máfia e Poder

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Coração de Lutador: The Smashing Machine

A Meia-Irmã Feia

Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

Avatar: Fogo e Cinzas

Bugonia

Captain America: Admirável Mundo Novo

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

Casa de Dinamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Sonhos de Trem

Tron: Ares

Truth and Treason

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Wicked: Parte 2

Melhor Canção

"As Alive As You Need Me To Be", de Tron: Ares

“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

“Dream As One”, de Avatar: Fogo e Cinzas

“Drive”, de F1

“Dying To Live”, de Billy Idol Should Be Dead

“The Girl In The Bubble”, de Wicked: Parte 2

“Golden”, de Guerreiras do K-Pop

“Highest 2 Lowest”, de Luta de Classes

“I Lied To You”, de Pecadores

“Last Time (I Seen The Sun)”, de Pecadores

“No Place Like Home”, de Wicked: Parte 2

“Our Love”, de The Ballad of Wallis Island “Salt Then Sour Then Sweet”, de Come See Me in the Good Light

“Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!

“Train Dreams”, de Sonhos de Trem

Melhor Som

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Frankenstein

Missão Impossível: O Acerto Final

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Springsteen: Salve-Me do Desconhecido

Superman

Wicked: Parte 2

Melhores Efeitos Especiais

Avatar: Fogo e Cinzas

The Electric State

F1

Frankenstein

Jurassic World Rebirth

O Ônibus Perdido

Pecadores

Superman

Tron: Ares

Wicked: Parte 2

Melhor Documentário

Alabama: Presos do Sistema

Apocalipse nos Trópicos

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

A Vizinha Perfeita

Seeds

A 2000 Metros de Andriivka

Yanuni

Melhor Filme Internacional

Argentina, Belén

Brasil, O Agente Secreto

França, Foi Apenas um Acidente

Alemanha, O Som da Queda

Índia, Homebound

Iraque, The President’s Cake

Japão, Kokuho

Jordânia, Tudo o que Resta de Você

Noruega, Valor Sentimental

Palestina, Palestine 36

Coréia do Sul, A Única Saída

Espanha, Sirât

Suiça, Late Shift

Taiwan, A Garota Canhota

Tunísia, A Voz de Hind Rajab

Melhor Curta Animado

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta's Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Melhor Documentário Curta

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: “Were and Are Gone”

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

Melhor Curta-Metragem

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Melhor Fotografia

Balada de um Jogador

Bugonia

Morra, Amor

F1

Frankenstein

Hamnet: A Vida depois de Hamlet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

Song Sung Blue

O Som da Queda

Sonhos de Trem

Wicked: Parte 2