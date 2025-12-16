‘O agente secreto’ é pré-indicado para categoria de Melhor elenco no Oscar

Divulgada nesta terça-feira (16/12), a shortlist do Oscar reúne os semifinalistas em algumas das categorias da premiação, reduzindo o número de aptos a votação da Academia. O agente secreto, longa de Kleber Mendonça Filho, aparece na pré-seleção em duas categorias: Melhor filme internacional e Melhor elenco, categoria nova da premiação dedicada a diretores de elenco.
Leia também: ‘O agente secreto’ está na lista de pré indicados para o Oscar 2026
Além disso, outras produções brasileiras apareceram na shortlist. Em Melhor documentário, Apocalipse nos trópicos, da cineasta Petra Costa, aparece na lista. Em 2020, Democracia em vertigem, outro documentário de Petra, foi indicado à premiação. Na mesma categoria, Yanuni, coprodução brasileira e indígena com Leonardo DiCaprio na produção, foi selecionada. Em Melhor curta-metragem, o diretor André Hayato Saito aparece com o projeto Amarela.
Leia também: ‘O Agente Secreto’ vira a maior bilheteria nacional de 2025
A lista oficial de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026 e a premiação em Los Angeles tem data marcada para o dia 15 de março. Confira a shortlist completa:
Melhor Direção de Elenco
Frankenstein
Hamnet: A Vida depois de Hamlet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Melhor Cabelo e Maquiagem
The Alto Knights: Máfia e Poder
Frankenstein
Kokuho
Marty Supreme
Nuremberg
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Coração de Lutador: The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia
Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
Avatar: Fogo e Cinzas
Bugonia
Captain America: Admirável Mundo Novo
Diane Warren: Relentless
F1
Frankenstein
Hamnet
Hedda
Casa de Dinamite
Jay Kelly
Marty Supreme
Nuremberg
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Sonhos de Trem
Tron: Ares
Truth and Treason
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
Wicked: Parte 2
Melhor Canção
"As Alive As You Need Me To Be", de Tron: Ares
“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
“Dream As One”, de Avatar: Fogo e Cinzas
“Drive”, de F1
“Dying To Live”, de Billy Idol Should Be Dead
“The Girl In The Bubble”, de Wicked: Parte 2
“Golden”, de Guerreiras do K-Pop
“Highest 2 Lowest”, de Luta de Classes
“I Lied To You”, de Pecadores
“Last Time (I Seen The Sun)”, de Pecadores
“No Place Like Home”, de Wicked: Parte 2
“Our Love”, de The Ballad of Wallis Island “Salt Then Sour Then Sweet”, de Come See Me in the Good Light
“Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
“Train Dreams”, de Sonhos de Trem
Melhor Som
Avatar: Fogo e Cinzas
F1
Frankenstein
Missão Impossível: O Acerto Final
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Springsteen: Salve-Me do Desconhecido
Superman
Wicked: Parte 2
Melhores Efeitos Especiais
Avatar: Fogo e Cinzas
The Electric State
F1
Frankenstein
Jurassic World Rebirth
O Ônibus Perdido
Pecadores
Superman
Tron: Ares
Wicked: Parte 2
Melhor Documentário
Alabama: Presos do Sistema
Apocalipse nos Trópicos
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
A Vizinha Perfeita
Seeds
A 2000 Metros de Andriivka
Yanuni
Melhor Filme Internacional
Argentina, Belén
Brasil, O Agente Secreto
França, Foi Apenas um Acidente
Alemanha, O Som da Queda
Índia, Homebound
Iraque, The President’s Cake
Japão, Kokuho
Jordânia, Tudo o que Resta de Você
Noruega, Valor Sentimental
Palestina, Palestine 36
Coréia do Sul, A Única Saída
Espanha, Sirât
Suiça, Late Shift
Taiwan, A Garota Canhota
Tunísia, A Voz de Hind Rajab
Melhor Curta Animado
Autokar
Butterfly
Cardboard
Éiru
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Hurikán
I Died in Irpin
The Night Boots
Playing God
The Quinta's Ghost
Retirement Plan
The Shyness of Trees
Snow Bear
The Three Sisters
Melhor Documentário Curta
All the Empty Rooms
All the Walls Came Down
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Bad Hostage
Cashing Out
Chasing Time
Children No More: “Were and Are Gone”
Classroom 4
The Devil Is Busy
Heartbeat
Last Days on Lake Trinity
On Healing Land, Birds Perch
Perfectly a Strangeness
Rovina’s Choice
We Were the Scenery
Melhor Curta-Metragem
Ado
Amarela
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Melhor Fotografia
Balada de um Jogador
Bugonia
Morra, Amor
F1
Frankenstein
Hamnet: A Vida depois de Hamlet
Marty Supreme
Nouvelle Vague
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
Song Sung Blue
O Som da Queda
Sonhos de Trem
Wicked: Parte 2