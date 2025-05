Documentário 'Apocalipse nos trópicos', de Petra Costa, chega à Netflix

Apocalipse nos trópicos, novo documentário de Petra Costa, chega à Netflix em 14 de julho. O filme estreou no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza e participou de outros festivais de cinema internacionais. “Me sinto lisonjeada em saber que o mundo todo poderá ver em breve Apocalipse nos Trópicos, meu novo filme que explora como o anseio espiritual pode se entrelaçar com a ambição política”, afirma a diretora.

O documentário investiga o aumento da participação de líderes evangélicos nas decisões políticas do país. Conta com o acesso exclusivo a figuras emblemáticas da política brasileira, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o famoso televangelista Silas Malafaia, além de depoimentos inéditos. O filme é narrado sob a perspectiva da cineasta, que procura entender o crescimento da fé evangélica no Brasil e os impactos no contexto político e social nos últimos dez anos.

Apocalipse nos trópicos foi escrito e dirigido pela indicada ao Oscar, Petra Costa. Foi produzido por Alessandra Orofino, Jenny Raskin, Geralyn White Dreyfous, Jeffrey Lurie e James Costa. A edição é assinada por David Baker, Victor Miaciro, Nels Bangerter, Jordana Berg, Tina Baz e Eduardo Gripa.