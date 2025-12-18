Ator brasileiro, Eric Meireles é um dos destaques de novela portuguesa

O ator brasileiro Eric Meireles, atualmente radicado em Portugal, acaba de finalizar sua participação na novela Terra forte, da TVI. Na trama, ele interpreta Isaac, um técnico de laboratório meticuloso e ético que se vê envolvido em complexos conflitos familiares. "Ele é um personagem discreto, mas fundamental para o que acontece na trama", descreve o artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A oportunidade de integrar uma produção portuguesa surgiu de forma surpreendente. "O convite foi feito para a minha agência em Portugal, a Karacter Agency, e foi uma surpresa muito positiva", conta Eric. Ele revela que o convite chegou a apenas dois dias de uma viagem programada ao Brasil, mas que conseguiu conciliar os compromissos para viver essa nova experiência.

Ao comparar os processos de produção, o ator nota diferenças marcantes. "Acredito que a maior diferença entre fazer novela no Brasil e em Portugal está na escala. No Brasil, a indústria é gigante: mais orçamento, mais estrutura, mais gente e isso se reflete em técnica, cenários e na força dos nossos autores, que realmente são referência". Sobre o clima nos bastidores, ele comenta: "No Brasil, tudo é mais rígido, mais protocolado. Em Portugal, o processo é mais descontraído, até rola aquele vinhozinho no almoço", conta, aos risos. "Mas o respeito, o profissionalismo e o cuidado com o trabalho existem nos dois lados".

Sobre a receptividade aos artistas brasileiros no exterior, Eric observa um cenário favorável, especialmente em Portugal. "Aqui, a comunidade brasileira é muito grande, e isso faz com que o público local já esteja bastante familiarizado com a nossa cultura, desde a música até as novelas". Ele cita como exemplo a autora Maria João Costa, que frequentemente inclui personagens e tramas ligadas ao Brasil em suas produções. O ator também destaca o impacto do cinema nacional: "Além disso, os prêmios recentes do cinema nacional ajudaram a mudar a forma como o mundo olha para o Brasil. É extremamente gratificante ver esse reconhecimento internacional".

Retorno ao Brasil

Questionado sobre um possível retorno ao audiovisual brasileiro, Eric Meireles é enfático: "Eu tenho, sim, um grande desejo de voltar a trabalhar no Brasil, pois é meu país e minha raiz". Ele avalia a relevância da televisão aberta: "A tevê aberta continua sendo extremamente relevante, pois forma público, dá visibilidade e é uma escola fundamental para o ator. E, claro, a convivência com os streamings também é importante, ampliando nosso alcance e trazendo novas oportunidades".

Sua trajetória artística começou cedo, em São João da Barra, interior do Rio de Janeiro. "Cresci dentro de uma escola de samba que tem o meu avô como um dos fundadores, a Congos, e isso me conectou com a arte desde pequeno", conta. O teatro entrou em sua vida aos 15 anos, ao assistir à peça Maroquinhas Frufru e, logo depois, ele foi convidado para participar de uma montagem de Salomé, de Oscar Wilde. Formado em teatro pela Universidade Cândido Mendes, Eric atua profissionalmente há 15 anos, com passagens por novelas da Record, Malhação na Globo e pelo seriado Tô de graça, no Multishow, além de integrar a companhia franco-brasileira Les Trois Clés.

Para 2026, o ator já tem um projeto internacional confirmado: levará aos palcos de Luxemburgo a peça A gente na boate sofre junto, de Diego Bragà, após uma temporada em Lisboa. Sobre seus desejos para o futuro, Eric Meireles mantém-se aberto às oportunidades que cruzam o Atlântico, valorizando a riqueza da experiência de trabalhar em ambos os lados do oceano.



