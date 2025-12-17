Marcos Palmeira comenta sobre parceria com Belo em Três Graças: ‘Potência’ - (crédito: Reprodução/Globo)





Marcos Palmeira, o Joaquim de Três Graças, comentou sobre a relação do seu personagem com Misael, papel de Belo, que faz sua primeira novela na Globo.

"Estou adorando a relação do Joaquim com o Misael. Vejo potência nessa relação. Estou experimentando muitas coisas com esse personagem", contou em entrevista à Quem.

O ator também se mostrou empolgado em fazer uma novela aberta, distante dos remakes de Pantanal e Renascer que fez nos últimos anos. "Venho de dois remakes, duas obras fechadas. Agora, voltar para uma obra aberta e com um personagem tão distante de mim, é interessante. Joaquim é um cara impaciente, estressado, mal resolvido", disse.

"Nesta novela, vivo um cara que se coloca para baixo, tem uma carência muito grande dessa relação com a Lígia. Estou na torcida para ter muitos momentos de romance com minha amiga Dira", acrescentou.

O post Marcos Palmeira comenta sobre parceria com Belo em Três Graças: ‘Potência’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

