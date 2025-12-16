Após polêmica, Zezé Di Camargo pede desculpas às filhas de Silvio Santos

Após a repercussão de um vídeo polêmico, Zezé Di Camargo, de 63 anos, veio a público para pedir desculpas às filhas de Silvio Santos. O cantor se manifestou nesta terça-feira, dia 16, depois das críticas geradas por declarações feitas na madrugada de segunda-feira, dia 15.
Em nota oficial, o sertanejo reconheceu o erro ao utilizar a palavra "prostituindo" ao se referir às herdeiras da família Abravanel. Segundo ele, a expressão foi usada de forma equivocada e acabou causando desconforto. Por isso, decidiu se retratar publicamente.
No comunicado, Zezé Di Camargo afirmou que não teve a intenção de ofender mulheres nem desrespeitar as filhas do fundador do SBT. Ainda assim, admitiu que a escolha das palavras foi inadequada e reforçou o pedido de desculpas.
Leia o pronunciamento na íntegra:
Entenda a polêmica
A polêmica começou após a divulgação de um vídeo em que o cantor criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do SBT News. Na gravação, ele demonstrou insatisfação com os rumos da emissora e chegou a solicitar que seu especial de Natal não fosse exibido.
Durante o desabafo, Zezé Di Camargo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam distanciando o canal dos valores defendidos pelo empresário. A fala gerou forte reação negativa nas redes sociais e motivou uma resposta oficial da emissora. Confira:
Horas depois, Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos e presidente do SBT, divulgou uma nota de repúdio. Ela destacou que a família vinha sendo alvo de críticas antes mesmo da apresentação do novo projeto jornalístico e defendeu o diálogo e o respeito à pluralidade.
Diante do desgaste, o SBT decidiu cancelar o especial de Natal de Zezé Di Camargo, que iria ao ar na quarta-feira, dia 17. O caso segue repercutindo e marcou mais um capítulo de tensão entre o artista e a emissora.
