Após polêmica, Zezé Di Camargo pede desculpas às filhas de Silvio Santos





Após a repercussão de um vídeo polêmico, Zezé Di Camargo, de 63 anos, veio a público para pedir desculpas às filhas de Silvio Santos. O cantor se manifestou nesta terça-feira, dia 16, depois das críticas geradas por declarações feitas na madrugada de segunda-feira, dia 15.

Em nota oficial, o sertanejo reconheceu o erro ao utilizar a palavra "prostituindo" ao se referir às herdeiras da família Abravanel. Segundo ele, a expressão foi usada de forma equivocada e acabou causando desconforto. Por isso, decidiu se retratar publicamente.

No comunicado, Zezé Di Camargo afirmou que não teve a intenção de ofender mulheres nem desrespeitar as filhas do fundador do SBT. Ainda assim, admitiu que a escolha das palavras foi inadequada e reforçou o pedido de desculpas.

Leia o pronunciamento na íntegra:

Zezé Di Camargo pede desculpas às filhas de Silvio Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda a polêmica

A polêmica começou após a divulgação de um vídeo em que o cantor criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do SBT News. Na gravação, ele demonstrou insatisfação com os rumos da emissora e chegou a solicitar que seu especial de Natal não fosse exibido.

Durante o desabafo, Zezé Di Camargo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam distanciando o canal dos valores defendidos pelo empresário. A fala gerou forte reação negativa nas redes sociais e motivou uma resposta oficial da emissora. Confira:

Autor do sucesso É O AMOR acaba de anunciar seu novo sucesso: É O VEXAME. Zezé de Camargo resolveu ir às redes sociais para boicotar o SBT porque a emissora recebeu Lula e Moraes, num misto de birra ideológica e drama infantil. Bizarro é pouco. Chega a ser insano essa postura. pic.twitter.com/jGxBqL6bfy — Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) December 15, 2025

Horas depois, Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos e presidente do SBT, divulgou uma nota de repúdio. Ela destacou que a família vinha sendo alvo de críticas antes mesmo da apresentação do novo projeto jornalístico e defendeu o diálogo e o respeito à pluralidade.