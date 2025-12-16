João Fenerich celebra 10 anos de carreira com trabalhos premiados no exterior

O ator e produtor João Fenerich comemora uma fase de grande reconhecimento em sua trajetória, que completa uma década em 2025. Seu longa-metragem Consequências paralelas, no qual atua e também assina a produção, consolidou-se como um dos filmes de ficção científica brasileiros mais premiados da história, somando 19 premiações em festivais nacionais e internacionais, além de 21 seleções oficiais.

Dirigido e roteirizado por CD Vallada e Gabriel França, sócios de Fenerich no projeto, o filme é um thriller psicológico com elementos de ficção científica. A trama segue Max e seus amigos Pedro e Bruna, que descobrem uma improvável máquina do tempo. O que começa como uma aventura se transforma em pesadelo quando Pedro, interpretado por Fenerich, passa a querer matar Max, mergulhando os personagens em uma linha temporal instável.

Sobre seu personagem, o ator explica: "Pedro é um típico galã egocêntrico, casado com Bruna, e tem uma relação de amizade verdadeira com Max. Mas as amizades nem sempre cheiram flores. Depois de passar por uma situação atípica, mostra-se alguém ainda mais egocêntrico e competitivo, a ponto do seu desejo de vingança deturpar seu caráter".

As gravações ocorreram no início de 2022 em uma fazenda no interior de São Paulo. "Foram bastante intensas, por se tratar de um filme com três atores, uma única locação e um timing praticamente teatral. Foram seis dias de gravação, com dois de ensaio e três de preparação de elenco", revela.

O acúmulo de prêmios e seleções para o longa tem um significado especial. "Esse reconhecimento é incrível! Nem nos meus melhores sonhos isso acontecia. Completando meus 10 anos de carreira agora em 2025, é como uma confirmação de que, por mais difícil que seja essa carreira, eu fiz a escolha certa", reflete Fenerich.

Melhor ator por Escolhidos

Além do sucesso do longa, Fenerich conquistou recentemente o prêmio de Melhor Ator no San Luis Film Festival, nos Estados Unidos, pelo curta-metragem Escolhidos. "É a primeira vez na minha carreira que eu recebo uma premiação como melhor ator. Óbvio que eu fico muito feliz com isso, mas mais feliz é em ver essa história repercutindo em festivais pelo mundo. Acho que essa indicação é a consequência de uma boa parceria de cena", diz o ator, que dedicou a vitória à sua parceira de cena, Mariana Faloppa.

Escolhidos aborda a homofobia, tema que Fenerich considera urgente. "No Brasil, país que lidera as estatísticas de violência contra pessoas LGBTQIAPN+ no mundo, são importantes histórias como essa no cinema, que obrigam a sociedade a encarar suas contradições e que, de alguma forma, ajudam a abrir espaço para mais acolhimento, respeito e dignidade humana".

Não é a primeira vez que o ator interpreta personagens LGBTQIAPN+. Ele também deu vida a Cláudio Mesquita na série Betinho: no fio da navalha, da Globoplay. "Fazer Betinho foi uma experiência profundamente marcante. Interpretar o Cláudio Mesquita, marido de Herbert Daniel, me fez ver o tamanho da coragem, do afeto e da resistência que sublinha a história desse casal", completa João Fenerich, que segue colhendo os frutos de uma década dedicada à arte e a narrativas que provocam reflexão.