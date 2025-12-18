Roda de Samba na Rodoviária completa 19 anos

A Roda de Samba da Rodoviária do Plano Piloto completa 19 anos hoje e comemora a trajetória com mais uma edição do projeto. A programação será das 12h às 21h, na Plataforma B, parte inferior da Rodoviária, com entrada gratuita.

Criado para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, Rodoviária do Samba se consolidou como uma das mais importantes rodas abertas do Distrito Federal. Ao longo de quase duas décadas, o evento transformou a rodoviária em um ponto de encontro da cultura popular com sambistas locais.

"O Rodoviária do Samba surgiu para comemorar o Dia Nacional do Samba e se tornou uma tradição na cidade. Fazemos uma roda aberta, livre e democrática. Esses são valores que o próprio samba ensina", destaca a cantora Cris Pereira, uma das idealizadoras do projeto.

Para a produtora e gestora cultural Tâmara Jacinto, o evento reafirma a importância da Rodoviária como espaço de ocupação cultural e celebração da identidade brasiliense.

"Estamos muito felizes em encerrar o ano mais uma vez com essa ocupação cultural da Rodoviária. Essa edição tem uma programação ampliada, com grupos que dialogam com o samba e são fundamentais para a cultura negra do Distrito Federal", afirma.

À frente do projeto há 19 anos, ao lado de Cris Pereira e do percussionista Guto Martins, Tâmara avalia o crescimento do evento como uma vitória da cultura popular.

"São 19 anos com um público assíduo. Isso é um grande feito do samba de Brasília e dessa bonita e importante ocupação da Rodoviária. Sambistas e o público já aguardam essa roda todo mês de dezembro", ressalta.

Mais do que uma comemoração, o Rodoviária do Samba mantém viva a essência da roda aberta, onde qualquer pessoa pode chegar, sentar, tocar e cantar.

"É um momento de encontro, alegria e renovação das energias. Abrimos essa roda para músicos novos e experientes, mas principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que passam pela rodoviária todos os dias", reforça a produtora.

19 anos da Rodoviária do Samba

Hoje, entre às 12h e 21h na Plataforma B (inferior) da Rodoviária do Plano Piloto. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.