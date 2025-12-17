Josias Wanzeller leva debate sobre doação de órgãos a crianças

A história narra as aventuras de Gabriel, personagem que descobre que pode, não só transformar a própria vida, mas também a das pessoas - (crédito: Divulgação)

O livro “O menino dos brinquedos” mistura experiências próprias do autor, Josias Wanzeller, fantasia e reflexão para levar ao público infantil valores de cuidado, empatia e solidariedade. A obra, lançada no dia 11 de dezembro, foi apresentada em escolas públicas do Distrito Federal e na Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato, em Planaltina.

Josias, que passou por uma diálise peritoneal (tratamento para insuficiência renal crônica que filtra o sangue dentro do próprio corpo) e recebeu um transplante de rim do primo, utilizou a própria história para escrever a obra de estréia na literatura infantil. “O livro busca desenvolver a consciência nas crianças sobre a doação de órgãos para transplante, além de que elas são as maiores propagadoras de novas ideias”, explica o brasiliense.

A história narra as aventuras de Gabriel, personagem que descobre que pode, não só transformar a própria vida, mas também a das pessoas ao redor através do amor. Assim, o autor convida crianças e adultos a refletirem sobre gratidão e generosidade.

Durante o processo de receber um órgão, Josias afirma que passou a questionar a demora que os pacientes enfrentam nas filas de transplante. “Verifiquei que essa demora se dá pelas negativas dos familiares em doar os órgãos de entes que tiveram a morte encefálica”, aponta. “Me veio a ideia de escrever um livro infantil, já que uma porcentagem considerável dos adultos negam a doação de órgãos”.

Apesar da seriedade do tema, o autor afirma que “O menino dos brinquedos” foi escrito de uma forma alegre para que os leitores se conscientizem sobre a importância de ser um doador de órgãos.

“Histórias podem tocar as pessoas de um jeito que a explicação técnica não alcança. Meu desejo é que uma criança leia, sinta e aprenda que doar salva vidas”, declara.

O visual da obra foi ilustrado pelo artista brasiliense Romont Willy, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil. Para Josias, a escolha de ilustrador se deve a ampliação do impacto emocional da narrativa.

Lançamento

As Escolas Classe 07 de Planaltina e 17 de Sobradinho II, receberam, no dia 11, o grupo Conta Cerrado para sessões exclusivas de contação da história do livro. A Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato, em Planaltina, também foi palco de atividades de lançamento.

A Escola Rural Maria Teixeira, no Jardim Ingá, no entorno do DF, será a próxima a receber o lançamento, ainda sem data confirmada. Além das atividades lúdicas, com música e brincadeiras, exemplares gratuitos são distribuídos nas unidades de ensino onde o projeto é apresentado.

“O livro foi muito bem recebido por toda a comunidade escolar”, declara Josias. “A aceitação foi refletida na afirmação das coordenações pedagógicas de ambas as escolas, que demonstraram interesse em desenvolver um projeto abordando o tema e também utilizando os livros distribuídos gratuitamente aos alunos”.

Uma versão animada da obra será lançada gratuitamente no Youtube, em fevereiro. A produção reúne diversos profissionais e artistas de Brasília. Para o autor, que planeja adaptar a história para um teatro de bonecos, o objetivo é que cada vez mais pessoas tenham acesso à mensagem do livro.

"O menino dos brinquedos" foi feito em parceria com o Instituto Brasileiro de Alto Desempenho (IBAD), por meio de um Termo de Fomento com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.








