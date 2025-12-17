Livro apresenta a riqueza de estética da Ikebana

Cerimônia de lançamento do livro, na Associação de Ensino da Língua Japonesa de Brasília. - (crédito: Denise Mitie)

Lucas Maia*

O livro “Ikebana no cerrado: arte, tradição e sustentabilidade” é uma produção das professoras Filomena Kotaka, Célia Maria De Almeida e Suzana Maria Vasconcelos Leal e das alunas Celina Akemi Taketomi Yamazaki, Rosmery Tomoe Yamane e Tereza Tieko Oshiro Caldeira. A obra foi lançada na Associação de Ensino da Língua Japonesa de Brasília, local de ensino da Ikebana na capital.

A Ikebana é uma arte de arranjos florais tradicional do Japão. Na Associação, as professoras ensinam a produção dessas flores. O livro mostra como utilizar materiais típicos do cerrado brasiliense para a produção da Ikebana. Celina Akemi, uma das autoras, explica a importância do ensino da Ikebana. “A Ikebana reforça valores compartilhados e aprofunda a cooperação cultural Brasil-Japão”, diz.

A escolha deste ano de 2025 para o lançamento da obra não foi por acaso. Neste ano, se comemora os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. Esse acordo possibilitou a chegada de imigrantes japoneses no Brasil.

Filomena Kotaka, uma das autoras do livro, compartilha como é a experiência com a Ikebana. “É um estilo de vida, dialogando com a natureza, expandindo alegria e felicidade”, afrirma.

Suzana Maria aconselha a experimentar a Ikebana. “A beleza natural das flores em uma composição harmônica com outros elementos, inclusive com o vazio, sempre conduz a uma emoção ímpar. Para quem deseja praticar o belo, a calma e a integração com a natureza, sugiro que experimente a arte da ikebana”, diz.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco