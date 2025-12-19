Boninho anuncia inscrições para reality show que comandará na Record

Boninho anuncia que estão abertas as inscrições para reality show que comandará na Record - (crédito: Reprodução: Record e Globo)





Com o encerramento de A Fazenda 17, a Record já direciona esforços para o próximo grande projeto de entretenimento da casa. A emissora abriu oficialmente as inscrições de um novo reality idealizado por Boninho, que divulgou um vídeo convidando interessados a se candidatarem pelo portal R7. Na gravação, o diretor destacou que a essência do formato está no comportamento humano e nas decisões tomadas sob pressão.

Ao explicar o conceito, Boninho afirmou que "Casa do Patrão nasce de uma vontade antiga de voltar ao essencial dos realities", ressaltando a importância de relações autênticas e escolhas com impacto direto no jogo. Ele também orientou os candidatos ao dizer: "Não queremos um vídeo megaelaborado. Queremos conhecer o participante", reforçando que a seleção valoriza histórias pessoais e motivações reais.

O reality, confirmado para 2026, foi anunciado por Alarico Naves em evento internacional em Lisboa e marca a primeira criação inédita de Boninho após sua saída da TV Globo. Atualmente, o diretor comanda o The Voice Brasil no SBT e na Disney+.

Segundo Boninho, o público terá papel mais ativo. Em entrevista, ele adiantou: "Eu acho que o público quer mandar no reality" e garantiu novidades ao afirmar que "a seleção vai ser bem diferente", prometendo um projeto fora do padrão tradicional.

