Projeto Dobradinha entra em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo

Os espetáculos de dança Asteroide AP612, nesta sexta-feira (19/12), às 20h, e Boca seca, no domingo (21/12), às 19h, entram em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos custam a partir de R$ 10 (meia). No sábado, a performance [CASA VAZIA] Boca Seca - Dispositivos de Criação, resultado de residência artística, é apresentada de graça, às 20h.

Em Boca seca, escrito e dirigido por Dagô R, o corpo é atravessado pela aridez e pela ausência de desejo a partir de coreografia a respeito do esgotamento e da persistência da vida. A performer Déborah Alessandra habita o limite entre o vivo e o não-vivo, o intencional e o acidental.

Asteroide AP612, solo inspirado no clássico O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, expande o olhar para o cosmos: um teatro-dança que reflete o adulto contemporâneo e suas sombras, propondo um pequeno planetário de bolso onde surge uma fábula sobre o poder, o fascismo e o risco de crer-se o centro do universo. A criação de Dagô R, Ana Flávia Garcia e Déborah Alessandra coloca Ana Flávia Garcia em cena.

O projeto Dobradinha é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, estreia em Brasília Depois e segue para Alta Floresta (MT) e para Recife (PE), em janeiro de 2026.

Serviço:

Espetáculos Asteroide AP612, nesta sexta-feira (19/12), às 20h, e Boca seca, no domingo (21/12), às 19h. No Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam a partir de R$ 10 (meia).



No sábado (20/12), performance Residência [CASA VAZIA], às 20h. No Espaço Renato Russo. Entrada gratuita.