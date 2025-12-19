Galeria Risofloras abre edital para programação de exposições em 2026

A Galeria Risofloras, localizada na Praça do Cidadão, em Ceilândia, está com inscrições abertas para selecionar artistas e coletivos que integrarão a programação de exposições em 2026. Serão escolhidas até dez propostas do Distrito Federal e Entorno, que ficarão em cartaz por quatro semanas cada, entre fevereiro e novembro do próximo ano. O espaço é aberto ao público com entrada gratuita.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 2 de janeiro. Cada participante pode inscrever apenas um projeto, para isso deve enviar um portfólio, imagens ou projetos em formato digital e documentos pessoais. As obras não precisam seguir um tema específico, mas serão avaliados originalidade, composição e singularidade. Propostas com conteúdo preconceituoso, apologia à violência ou sexo explícito serão desclassificadas.

Os selecionados receberão ajuda de custo de R$2.500 para a realização da exposição. A Galeria Risofloras oferecerá suporte conceitual, produção e mediação cultural, e o resultado da seleção será divulgado a partir de 19 de janeiro de 2026 nas redes sociais do espaço. As inscrições podem ser feitas através do Instagram da galeria e no site do Jovem de Expressão.





Serviço

Abertura do edital da Galeria Risofloras

Inscrições até dia 2 de janeiro,feitas por um formulário disponível no Instagram da galeria e no site do Jovem de Expressão.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel