Zilu revela bastidores do divórcio com Zezé e rebate versão polêmica





Zilu Godoi abriu o jogo e fez novas declarações sobre o fim do casamento com Zezé Di Camargo, em meio à recente polêmica envolvendo o cantor sertanejo com o SBT – que teve seu especial de Natal cancelado às pressas pelo canal.

Em entrevista ao canal Perguntas, no YouTube, a socialite revelou que a decisão da separação partiu dela mesma, e que foi quem deixou a casa, rebatendo a versão de que teria sido abandonada pelo pai dos seus três filhos, Wanessa, Camilla e Igor.

"Eu queria ter falado que eu quis me separar. Eu saí de casa, eu me divorciei. As pessoas acham que levei um pé na bunda e que ele me trocou por uma mais nova, e não foi. Ele me trocou porque eu deixei, eu permiti. E isso eu tenho vontade de falar abertamente para as pessoas. Se eu quisesse, eu estaria lá. Não estou porque eu não quis", declarou Zilu Godoi.

Apesar de afirmar que tomou a iniciativa do rompimento, Zilu reconheceu que o processo foi doloroso e exigiu força emocional para seguir em frente. "A partir do momento que você vê uma situação que não te agrada, por que você vai insistir naquele erro? Não dá. Eu sofri muito, mas falei: sou muito competente para seguir o meu caminho sozinha, com Deus", disse.

