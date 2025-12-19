"Repentista do próximo capítulo", Lucas Queiroga volta às novelas das seis

Após um breve hiato para focar em seu projeto pessoal de teatro, o ator Lucas Queiroga estará de volta ao horário das 18h, na próxima novela da Globo A nobreza do amor, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. A história será ambientada no Nordeste e busca inspiração estética no cordel, com uma pegada de fábula, e tem estreia prevista para março de 2026, substituindo Êta mundo melhor!.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Natural da Paraíba, Lucas fez um grande sucesso como um dos repentistas da novela Mar do Sertão e em seu spin-off, No Rancho Fundo, de Mario Teixeira. Conhecido pelo grande público como o repentista Palmito (as "Ceeenas do próximo capítulo" eram um sucesso de audiência), Lukete — como é chamado — encantou públicos variados com o espetáculo o espetáculo A rima me deu rumo, a exemplo do aclamado Festival de Inverno de Garanhuns de Pernambuco, a reinauguração do histórico Theatro Santa Roza, no centro de João Pessoa, e em diversos eventos corporativos e educacionais pelo Brasil.

Palmito e Totonho, repentistas de "Mar do sertão" e "No Rancho Fundo" (foto: Globo/Divulgação)

Ator, poeta e compositor de 35 anos, Lukete começou a carreira no teatro, em João Pessoa, e atuou também em Malhação. Tem diversos trabalhos lançados, como o álbum Lukete Me, o EP Visse & Verso, em parceria com o parceiro Juzé — com quem também dividiu o estrelato nas novelas dos repentistas —, e os singles Ippon e Eclética de sentimento. Suas composições foram gravadas por Elba Ramalho e Juliette, e o artista mantém três formatos de shows diferentes: voz & violão, show de poesia e a banda Lukete e seus Renatos.