Desistiu? Dudu Camargo manda a real sobre romance com Saory





Dudu Camargo, campeão de A Fazenda 17, revelou, na Live do Campeão, na última sexta-feira (19), se vai manter o romance com a influencer Saory Cardoso após o fim do reality rural.

"Quero passar o Natal do lado dela, se ela deixar. A gente se apegou um ao outro, é difícil desgrudar", prometeu. O apresentador também deu detalhes de como chegou o convite para participar de A Fazenda neste ano.

"Não vinha esse convite, até que este ano veio, fiquei sem acreditar. Eu falei: ‘Agora é a hora’. Eu aceitei de primeira, mas não imaginava nem 1% disso. Eu acompanhava cortes, notícias. Vi a da Rachel [Sheherazade], a da Jojo [Toynho].[Aceitei porque] Tudo me agradava ali! A gente sabe que tem um prêmio, que era o objetivo, mas tinha a convivência do agro, que é algo que eu amo. Não tinha reality melhor para eu participar, eu convivia com animais desde pequeno", explicou.

Na entrevista, Dudu Camargo se mostrou surpreso ao formar um novo público após o reality rural. "Além do público que já está acostumado [a acompanhar reality], eu comecei a ver um outro público [que gosta de mim], desde criança até senhorinha. Jamais imaginava uma coisa dessas. Eu já tinha esse público na televisão, por conta da minha linguagem que tem mais a ver com a TV aberta", disse.