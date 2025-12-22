Catarina Abdalla revela por que recusou convite da Playboy

Atriz disse que acabou recusando o convite da revista e se arrependendo depois - (crédito: Reprodução/Instagram)





Catarina Abdalla, que é conhecida por integrar o elenco do seriado Vai Que Cola, do Multishow, já fez muito sucesso também ao viver a personagem Ronalda Cristina em Armação Ilimitada (1985), da Globo, o que lhe rendeu convite para posar nua na Playboy.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a artista veterana confessou que acabou recusando o convite da revista e se arrependendo depois. "Não topei, pois é, não topei. Acho que porque eu era muito nova na época. As coisas estavam acontecendo muito rápido na minha carreira e não aceitei", contou.

"Que arrependimento… Hoje as pessoas brincam que eu deveria entrar em uma plataforma de conteúdo adulto. Tem gente que pede para eu fazer um perfil", declarou Catarina Abdala.

Catarina Abdalla ainda falou sobre outro convite recusado, para integrar o grupo Camarote do BBB, e que chegou a ter uma reunião com Boninho, que ainda era diretor do reality. "O que eu ia fazer lá no ‘BBB’? Boninho disse que eu tinha coisa legal, um bom perfil para o programa, que eu era uma pessoa de personalidade, mas não dava para mim. O convite foi duas edições atrás", disse.

