Show no Clube do Choro faz tributo a Lô Borges

Hoje, a partir das 20h30, o Clube do Choro de Brasília recebe o show Sonho Real, uma homenagem a Lô Borges. Idealizado por Pedro Martins e Daniel Santiago, o show propõe celebrar um cantor dedicado à música, à poesia e à tradução sensível dos sentimentos de uma geração, legado que segue vivo e necessário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, o vocalista e guitarrista da banda, Pedro Martins, define o espetáculo como um gesto de gratidão: uma forma de reconhecer o preço, muitas vezes alto, de uma vida inteira dedicada à arte no Brasil. "É uma homenagem feita por quem entende o ofício, com orgulho e honra de celebrar alguém que aqueceu corações, inspirou pessoas e traduziu a alma do mineiro, do brasileiro, do sonhador", afirma.

O repertório mergulha nas décadas de 1970 e 1980, período considerado fundamental na trajetória de Lô Borges. Estão no foco álbuns como Clube da Esquina, Clube da Esquina 2, Via Láctea, Nuvem Cigana e Sonho Real. O público pode esperar desde músicas amplamente conhecidas como Trem Azul e Paisagem da Janela, até faixas queridas pelos fãs mais atentos, aquelas "do fundo do catálogo", que revelam a profundidade e a ousadia do compositor.

Para Pedro, a grandeza de Lô Borges está, justamente, na convivência natural entre influências do rock inglês e americano com a música brasileira, sem jamais perder a identidade. "Ele nunca tentou 'soar brasileiro'. Ele simplesmente era. E isso é o mais brasileiro que existe", reflete. Essa postura, segundo o músico, inspira gerações a criarem sem medo, entendendo o Brasil como território de encontro e mistura.

O show também se destaca pela escolha criteriosa dos músicos, reunidos não por acaso, mas por afinidade profunda com a obra homenageada. A formação carrega tradição, vivência e juventude, equilibrando reverência e invenção, essência do próprio Clube da Esquina.

No palco, a intenção é clara: criar um momento de comunhão. "A música do Lô acende uma luz em lugares da alma que a gente nem sabia que existiam", diz Pedro. "É um raio de sol que ilumina tudo. É isso que vamos tentar fazer, iluminar."

Sonho Real

Hoje, às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 40. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

