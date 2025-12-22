Especiais de fim de ano: confira a programação completa

De The Voice Brasil ao Show da Virada, a televisão concentra atrações musicais, retrospectivas e eventos ao vivo - (crédito: Freepik)

A reta final de 2025 na televisão brasileira reúne finais de programas e especiais musicais concentrados entre o Natal e os últimos dias do ano, com atrações já confirmadas nas principais emissoras. Nesta segunda-feira (22/12), às 22h30, o SBT exibe a grande final ao vivo do The Voice Brasil 2025, também transmitida pela Disney+. O vencedor da temporada leva R$ 500 mil e garante a gravação de um álbum pela Universal Music, encerrando oficialmente o ciclo do reality musical no ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já na terça (23/12), a TV Globo leva ao ar o tradicional Especial Roberto Carlos: Noite Feliz. Gravado em Gramado (RS), o programa reúne Roberto Carlos com convidados como João Gomes, Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, Supla e Sophie Charlotte, mantendo uma das mais longevas tradições do fim de ano na televisão brasileira.

Leia também: Conheça o brasileiro por trás do hit de Natal de Mariah Carey

A véspera de Natal (24/12) é marcada pelo especial de Natal de Péricles, também exibido pela TV Globo. O cantor apresenta um show dedicado aos seus principais sucessos, integrando a programação festiva que substitui atrações regulares da grade.

No sábado (27/12), a Record TV exibe o especial de Zezé Di Camargo, com performances musicais e entrevistas que celebram a trajetória do artista, conhecido pela carreira ao lado de Luciano e também em projetos solo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Réveillon

A virada do ano também mobiliza as emissoras, que apostam em programações especiais de Réveillon para marcar a chegada de 2026 com música, retrospectiva e celebração coletiva. Na noite de 31 de dezembro, a TV Globo exibe o tradicional Show da Virada, transmitido simultaneamente pela Globo e pelo Multishow. O especial reúne apresentações musicais gravadas ao longo do ano e segue como um dos principais eventos televisivos da passagem de ano, mantendo o formato que mistura grandes nomes da música brasileira, mensagens de esperança e a contagem regressiva para o ano-novo.

No mesmo dia, o SBT aposta no Vira Brasil 2025, um especial ao vivo que acompanha a chegada de 2026 com shows musicais, participações especiais e mensagens voltadas ao público da emissora. A atração ocupa a faixa noturna do canal e reforça a estratégia de manter programação inédita até a virada.

A TV Brasil dedica toda a noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro de 2026 a um especial musical com apresentações do Aliança Global Festival. O programa reúne artistas como Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Maria Rita, Margareth Menezes, Ney Matogrosso, Roberta Sá, Teresa Cristina e Zeca Pagodinho, intercalando os shows com a contagem regressiva da virada e seguindo no ar até as primeiras horas do novo ano.

Já a TV Cultura organiza uma programação especial que começa ainda na noite do dia 31. Às 22h, o programa Metrópolis apresenta uma retrospectiva cultural de 2025. Em seguida, às 23h, o Cultura Livre exibe um show de Arnaldo Antunes. À meia-noite, a emissora marca a chegada de 2026 com uma apresentação da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, acompanhada por Carlos Malta, mantendo a tradição de um Réveillon com foco musical e cultural.