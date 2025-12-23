Bia do Brás revela investidas de famosos: "Surgem pessoas por interesse" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Beatriz Reis, a Bia do Brás, costuma ser assunto nas redes sociais por ainda manter sua vida amorosa bastante reservada após a fama alcançada no BBB 24. Ela, que revelou ser virgem durante sua participação no reality show, deu detalhes da vida amorosa atualmente.

"Surgem pessoas por interesse"

"Surgem muitas pessoas que se aproximam por interesse. Acho que me fechei um pouco mais depois da fama por não confiar em todo mundo e por estar vivendo esse momento, aproveitando o que estou conquistando, meus trabalhos", iniciou a atriz e apresentadora, em entrevista ao portal Gshow.

Bem resolvida, Beatriz Reis afirmou que busca um parceiro amoroso que não possua traços tóxicos. "Não quero ninguém me enchendo o saco. Estou gravando e a pessoa com ciúmes, me perguntando um milhão de coisas. Adoro ser solteira, não estou achando ruim essa vida, não, Brasil", disse.

A ex-BBB declarou, ainda, que já surgiram pretendentes famosos, mas que não foi adiante. "Umas paqueradinhas sempre dá, de leve, mas dá. Foram poucos, uns dois, mas não fui muito além, não, não foi adiante", confidenciou.