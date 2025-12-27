Cine Brasília exibe duas mostras especiais na última semana do ano

O Cine Brasília se despede de 2025 com uma programação que funciona como um presente de fim de ano para o público. Até 30 de dezembro, a Sala Vladimir Carvalho recebe duas mostras especiais concebidas a partir da curadoria da própria casa: a Mostra Segunda Chamada e a Mostra Sucessos de Bilheteria 2025 Cine Brasília, com filmes recentes, ainda não exibidos pelo cinema e também títulos que se destacaram pela forte adesão do público ao longo do ano.

A Mostra Segunda Chamada retorna com a proposta de oferecer uma nova oportunidade para obras nacionais e internacionais que não integraram a programação regular em 2025. Ao todo, a edição reúne 15 filmes de diferentes gêneros e estilos, reforçando o compromisso da sala com a diversidade estética e temática do cinema contemporâneo.

O público poderá assistir a No céu da pátria nesse instante, documentário de Sandra Kogut que acompanha os meses posteriores às eleições de 2022 e registra um dos períodos mais tensos da história recente do Brasil. Também integra a seleção Morra, amor, novo longa da cineasta escocesa Lynne Ramsay, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, que aborda maternidade, vida conjugal e sanidade em um cenário de isolamento.

Paralelamente, o Cine Brasília apresenta a Mostra Sucessos de Bilheteria 2025, dedicada aos filmes que já passaram pela sala ao longo do ano e se destacaram pela presença do público. São dez produções que retornam à tela como forma de celebrar a relação do cinema com seus espectadores.

A programação de fim de ano também reforça o compromisso do Cine Brasília com a acessibilidade. Hoje haverá, às 14h, a última Sessão Acessível de 2025, com exibição gratuita do longa brasileiro Pacto da Viola, de Guilherme Bacalhao. A sessão é voltada para Pessoas com Deficiência e conta com tradução para Libras, legendas descritivas e audiodescrição.

Já a partir das 11h de hoje, o cinema promove a Sessão Atípica, destinada a pessoas autistas e neurodivergentes, com a exibição de Zootopia 2. Durante a sessão, as luzes permanecem acesas, o som é reduzido e o público pode circular livremente pela sala.

