"Stranger Things 5": Nancy e Jonathan realmente terminaram?

Cena emocionante confirma fim do casal, apesar da relação dos atores fora da ficção - (crédito: Reprodução / Netflix )

Embora o fim do relacionamento entre Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan Byers (Charlie Heaton) tenha ficado claro para os criadores de Stranger Things, o público ainda permaneceu com dúvidas sobre o destino do casal. No episódio 6 do Volume 2 da 5ª temporada, lançado na noite desta quinta-feira (25/12), a dupla protagoniza uma cena emocionante no Mundo Invertido, na qual a situação extrema forçou ambos a encarar, pela primeira vez, seus sentimentos e segredos.

“Eu fingia que gostava de The Clash só para te agradar”, admitiu Nancy enquanto a estrutura do laboratório de Hawkins do Mundo Invertido se dissolve em uma substância líquida. “Eu joguei fora seu suéter rosa só porque não gostava da cor”, também confessou Jhonathan. Com o perigo iminente aumentando, os dois percebem que o relacionamento surgiu mais de um trauma compartilhado do que de afinidade simples.

O momento culminante acontece quando Jonathan revela o anel que havia comprado para Nancy: “Eu sei que já estraguei as coisas com você várias vezes, mas ao menos uma vez eu quero fazer algo certo.” Ele então pergunta de forma inesperada: “Você aceita não se casar comigo?” Nancy sorri e responde: “Sim.” Ambos riem da situação e jogam o anel para longe. O objeto quica no chão, sinalizando que a estrutura do prédio parou de derreter, permitindo que eles escapem.

Apesar do tom aparentemente leve, a cena representa o fim definitivo do casal. Matt Duffer, criador da série, deixou claro à revista People: “Aquilo é um término. Eles estão separados.” Ele acrescenta: “É difícil de lembrar quando essa ideia veio, mas acredito que nós e os roteiristas todos sentimos que a Nancy precisava terminar sozinha, ser independente e ter uma oportunidade de se encontrar.”

Ross Duffer complementou: “Quantas pessoas terminam com a namorada ou namorado que encontraram no ensino médio? É um laço pelo trauma.” Com isso, o Volume 2 da 5ª temporada confirma que Nancy e Jonathan não são mais um casal.

Fora da ficção, Natalia Dyer e Charlie Heaton continuam juntos na vida real. Ironicamente, Joe Keery, intérprete de Steve Harrington — antigo rival amoroso de Jonathan — é um dos melhores amigos de Heaton.

