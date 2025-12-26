Perry Bamonte, guitarrista do The Cure, morre aos 65 anos

A banda confirmou a morte de Bamonte "apÃ³s uma doenÃ§a recente em casa, durante o Natal" - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o / The Cure)

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos no Natal (25/12), após uma breve doença em casa, informou a banda nesta sexta-feira (26/12). “É com enorme tristeza que confirmamos o falecimento de nosso grande amigo e companheiro de banda”, diz a nota oficial do grupo britânico.

“Quieto, intenso, intuitivo, confiável e imensamente criativo, 'Teddy' era uma parte vital e de coração quente da história do The Cure”, descreve o comunicado. A formação atual do grupo conta com Robert Smith, Simon Gallup e Jason Cooper.

Bamonte iniciou a trajetória com o The Cure em 1984, atuando até 1989, antes de se tornar membro efetivo em 1990. Durante seu período como integrante, contribuiu com guitarra, baixo de seis cordas e teclado em álbuns como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits e The Cure. Ao longo de 14 anos, participou de mais de 400 apresentações ao redor do mundo.

Após um hiato, o músico retornou à banda em 2022, quando se apresentou em cerca de 90 shows, incluindo o aclamado Show Of A Lost World, realizado em Londres, em 12 de novembro de 2024, considerado um dos melhores da história recente do The Cure.