Mariah Carey vence processo por plágio de hit natalino

'All I Want For Christmas Is You' foi lançado em 1994 e permanece um hit do Natal - (crédito: Reprodução / Youtube)

Mariah Carey conquistou mais uma vitória judicial relacionada ao seu clássico natalino de 1994, All I Want for Christmas Is You. Um processo movido contra a cantora por suposto plágio foi considerado “sem fundamento”, e ela receberá uma indenização, informou o TMZ.

Segundo a publicação, que teve acesso aos documentos do caso, os compositores Andy Stone e Troy Powers, da banda Vince Vance & The Valiants, alegavam que a canção de 1989 deles, também chamada All I Want for Christmas Is You, havia sido plagiada por Mariah. Eles pediam US$ 20 milhões em danos. No entanto, a Justiça arquivou a ação em março de 2025, concluindo que não havia provas suficientes de violação de direitos autorais.

A decisão final agora determina que Stone e Powers paguem US$ 92.303,20 de indenização à cantora. Além disso, sanções foram impostas a outros réus do processo, como Sony Music, editora Kobalt Publishing e o produtor brasileiro Walter Afanasieff, pelos custos de um processo considerado “desnecessário”, elevando o valor total da indenização para quase US$ 110 mil.

A semana também trouxe outro marco para Mariah: o hit natalino completou 100 semanas cumulativas no topo da Billboard Hot 100. O feito inclui outros hits da artista, mas All I Want for Christmas Is You lidera a lista há 21 semanas consecutivas, reafirmando o sucesso duradouro da música.

Compare as músicas homônimas: