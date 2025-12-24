Simone celebra 30 anos de álbum natalino

Há 30 anos, as festas de fim de ano no Brasil ganhavam trilha sonora exclusiva. Em 1995, Simone lançava 25 de dezembro, primeiro álbum natalino do país, que ganhou destaque pela faixa Então é Natal, versão de Cláudio Rabello da canção Happy Xmas (War is over), de John Lennon e Yoko Ono. Em apenas 15 dias de estreia, o disco vendeu mais de 1 milhão de cópias, e os versos "Então é Natal/E o que/você fez?/O ano termina/E nasce outra vez" tornaram-se tema permanente das celebrações das famílias brasileiras.

"Essa música não é sobre uma data, é sobre consciência, reflexão e desejo de transformação", define Simone sobre a versão nacional de Happy Xmas. "Todo fim de ano as pessoas fazem um balanço da própria vida, do mundo, do que foi feito e do que ainda precisa mudar. A música toca nesse lugar profundo, humano, que atravessa gerações. Enquanto houver conflitos, desigualdade e necessidade de paz, ela continuará atual", afirma a cantora nascida em 25 de dezembro de 1949.

Simone conta que, ao ouvir a música de Lennon e Yoko pela primeira vez, se encantou pela "coragem da mensagem". "Happy Xmas não é uma canção ingênua, ela é direta, política e profundamente humana. Eles falavam de paz de forma clara, sem metáforas excessivas, chamando cada um à responsabilidade. Aquilo me tocou muito, porque sempre acreditei que a música também serve para dar voz ao que precisa ser dito", diz a baiana.

Pioneira ao cantar o Natal no Brasil, Simone foi inspirada por uma viagem aos Estados Unidos. "Eu estava em Nova York, entrei em uma loja de discos e fiquei impressionada com a quantidade de álbuns natalinos. Aquilo fazia parte da cultura deles. Percebi que no Brasil não havia um repertório assim, que criasse uma atmosfera própria para esse período. Senti vontade de preencher esse espaço", conta a intérprete.

"Queria cantar o Natal de uma maneira afetiva, espiritual e próxima das pessoas. Foi um caminho novo, mas muito verdadeiro para mim", continua. A vontade de fazer um projeto exclusivamente natalino, porém, se tornou um desafio — além da falta de um mercado consolidado para tal, a ideia de gravar o álbum surgiu no mês de novembro, a poucas semanas das festas de fim de ano.

Porém, Simone estava determinada: em 20 dias, estavam gravadas as 10 faixas do trabalho, que inclui regravações de clássicos como Noite feliz e Bate o sino (Jingle bells), e se tornou um dos discos de maior sucesso do país. "O Natal é um momento simbólico, em que as pessoas estão mais abertas, mais sensíveis, mais dispostas a escutar. Levar uma mensagem de paz nesse período é potencializar o alcance dela. Não se trata apenas de celebrar, mas de refletir sobre o mundo que estamos construindo. Cantar sobre paz no Natal é lembrar que esse desejo precisa existir o ano inteiro", finaliza Simone.