Ainda dá tempo de maratonar: as séries que marcaram 2025

Com o fim do ano se aproximando, chegou o momento de olhar para trás e ver o que marcou a cultura pop de 2025. E o ano que passou contou com séries de sucesso, que movimentaram as redes sociais e bateram recorde de audiência nos serviços de streaming. De inícios explosivos a fins icônicos, confira as séries que marcaram 2025.

Adolescência

Não dá para falar de séries em 2025 sem falar de Adolescência. A série foi um dos maiores fenômenos do ano, o programa abordou temas como masculinidade, bullying, radicalização na internet, entre outros temas relevantes. Estrelada por Owen Cooper, o seriado ganhador de oito Emmys levantou discussões importantes na sociedade atual.

Dias Perfeitos

A adaptação do livro de mesmo nome do ator Raphael Monte é um suspense psicológico que chamou a atenção do público com sua história macabra e assustadora de Téo, estudante de medicina obcecado por Clarice. Ele está determinado a fazer a jovem se apaixonar por ele e tomar medidas extremas para isso. A série foi um sucesso e dividiu a opinião do público por seu fim polêmico.

O Verão que mudou minha vida

A terceira temporada de O verão que mudou a minha vida movimentou a internet por meses. E até clubes esportivos como Flamengo, Corinthians e Kansas City Chiefs entraram na onda. Por semanas, a discussão entre Team Conrad ou Team Jeremiah embalou as conversas. Com os episódios lançados semanalmente, a série foi o assunto favorito da internet até a chegada do lançamento do episódio final, que reuniu centenas de pessoas por todo o mundo para ver qual seria a escolha de Belly.

The Pitt

The Pitt foi um refresco para os amantes de séries médicas. A série acompanha um grupo de médicos liderado pelo Dr. Robby durante o plantão de 15 horas em hospital em Pittsburgh. Com cada episódio representando um hora de plantão, o programa explora as políticas internas do hospital, dilemas pessoais e muito mais que cerca a vida dos profissionais de saúde. O programa de TV conquistou o grande público e a crítica, tornando-se um dos maiores sucessos de 2025. Levou ainda o Emmy de Melhor série de drama.

IT; Bem-vindos a Derry

Lançada no fiml de outubro, It: Bem-vindos a Derry a princípio gerou dúvidas se conseguiria manter o mesmo nível dos filmes, mas logo virou um sucesso, tornando-se a terceira maior estreia da HBO Max. A série, que trouxe Bill Skarsgård de volta para o papel do Pennywise, amplia o universo de It: a coisa e explora os acontecimentos que antecederam os filmes. O programa foi conquistando semanalmente o público e respondendo as perguntas que os fãs tinham há anos sobre Pennywise e sua origem.

Tremembé

Tremembé foi uma das maiores produções do audiovisual brasileiro em 2025, explorando histórias que o público já conhecia em uma nova perspectiva. Com nomes no elenco como Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Felipe Simas, a série chamou a atenção pelas atuações e pela qualidade técnica. Renovada para a segunda temporada, promete trazer muito mais histórias da famosa penitenciária.

Ruptura

Após três anos do lançamento da primeira temporada, a continuação de Ruptura chegou fazendo barulho, ampliando os mistérios que cercam o mundo corporativo da Lumon. A segunda temporada da série foi um sucesso com o público e com a crítica. E os fãs podem ficar contentes, pois o programa foi renovado para a 3ª temporada.

Donos do jogo

O programa explora o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e a disputa entre três famílias pela sucessão e pelo domínio do império do jogo do bicho. Com uma estética de máfia tropical, a série foi aclamada por todo o mundo, chegou ao Top 2 global da Netflix e entrou no Top 10 de 47 países.

Hacks

Vencedora de três Emmys, Hacks se destacou entre as séries de comédia em 2025. A história sobre a inusitada relação entre a veterana Deborah Vance e a jovem Ava Daniels tem conquistado cada vez mais o coração do público, abordando temas como medo do fracasso, solidão, humor e conflito entre diferentes gerações. Com quatro temporadas e aclamada pela crítica, a série acumula 12 Emmys.

Stranger Things

A quinta e última temporada de Stranger Things vem para fechar o ano com chave de ouro. Com a primeira parte da temporada já lançada e a segunda parte chegando aos streamings no dia 25 de dezembro, o episódio final só será disponibilizado no último dia do ano. O final de uma das séries mais marcantes dos últimos 10 anos esteve presente nas conversas dos fãs o ano todo. Quem poderia morrer, quais casais iam terminar juntos, qual seria o fim do mundo invertido e do vilão Vecna foram tópicos frequentes.

