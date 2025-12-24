Mick Abrahams, fundador do Jethro Tull, morre aos 82 anos

Mick Abrahams, guitarrista e um dos fundadores do Jethro Tull, morreu aos 82 anos na sexta-feira (19/12). A informação foi confirmada no site oficial da banda. A causa da morte não foi divulgada, mas o músico enfrentava um agravamento de problemas de saúde ao longo dos últimos 15 anos e vivia recluso.
Nascido em Luton, na Inglaterra, Abrahams teve papel decisivo na criação do Jethro Tull ao lado de Ian Anderson, em 1967, em Blackpool. Ele integrou a formação original do grupo e participou da gravação do álbum de estreia, This was (1968), trabalho profundamente influenciado pelo blues e pelo rock. As diferenças artísticas entre os dois líderes, porém, logo se tornaram um obstáculo para a continuidade da parceria.
Em texto publicado no site oficial da banda, Anderson explicou o rompimento. “Tivemos 11 meses de benefícios mútuos e de aprendizado antes do inevitável rompimento causado principalmente por nossas diferentes preferências quanto aos rumos musicais futuros”, escreveu. “Eu queria abraçar influências musicais mais amplas, enquanto Mick — um roqueiro e bluesman convicto — queria permanecer no estilo mais tradicional do nosso primeiro álbum, This was”.
Após deixar o Jethro Tull, Abrahams seguiu carreira independente e formou o Blodwyn Pig, banda com a qual lançou os álbuns Ahead rings out e Getting to this. Posteriormente, criou a Mick Abrahams Band, mantendo-se fiel ao blues-rock que marcou sua trajetória. No Jethro Tull, sua saída abriu espaço para Tony Iommi — consagradopor integrar o Black Sabbath —, antes da entrada definitiva de Martin Barre.
Barre também prestou homenagem ao guitarrista. “Meu amigo e mentor Mick Abrahams faleceu. Ele foi muito gentil comigo e isso é algo que jamais esquecerei”, escreveu. Além da música, Abrahams publicou a autobiografia What is a wommett, em 2007. Seu último disco solo, Revived!, saiu em 2015.
