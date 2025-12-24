Museu de Planaltina recebe o 4º Salão Mestre D'Armas

A Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, que promove a quarta edição do Salão Mestre D'Armas, Arte e Patrimônio 2025, selecionou 15 artistas para exposição que celebra a arte brasiliense feita fora do Plano Piloto no Museu Histórico e Artístico de Planaltina. A mostra tem previsão de inauguração para o início de março e, no total, ficará aberta por 60 dias para visitação do público.

Dalton Camargos, Dayse Barros, Douglas Ferreiro, Enthony Sousa, Gabriela Mutti, Isadora Jochims, Jan Araújo, Jeff Duprado, Lídice Silveira, Manduca Nogueira, Nina Maia, Paula Calderon, Sonia Guerra, Thalita Perfeito e William Gutt foram os nomes escolhidos para a exposição. O tema do projeto é voltado ao patrimônio material, imaterial e ambiental, que referencia, por exemplo, a Igrejinha São Sebastião, a Folia do Divino e o Vale do Amanhecer. O objetivo é celebrar a arte feita por e para a periferia do Distrito Federal.

Gabriel Macedo, produtor executivo do projeto, explica que a curadoria focou na qualidade conceitual e técnica das obras, a coerência com a proposta da exposição e a conexão dos artistas com o DF. "Um ponto central do processo foi também a representatividade de artistas locais, valorizando produções que dialogam diretamente com o território e suas especificidades, além da diversidade de linguagens, trajetórias e perspectivas, buscando construir um conjunto plural e representativo da produção contemporânea", diz.

William Gutt, que participa da mostra pela segunda vez, celebra a oportunidade de expor as obras em um museu. "Existem muitos artistas extremamente talentosos que ainda não recebem o reconhecimento que merecem. Por isso, a possibilidade de se inscrever em uma mostra de arte democrática, especialmente na minha própria cidade, é muito valiosa", afirma. "Tenho admiração por Planaltina e gratidão, pois é desse território que partem minhas principais inspirações. A cidade influencia diretamente os temas, os materiais e a narrativa presentes no meu trabalho artístico."

Gutt usa galhos secos e materiais naturais como base para a criação. A obra selecionada para a exposição é uma homenagem à figura do Mestre D'Armas, que, para ele, "traz consigo o esquecimento silencioso, as raízes da ancestralidade e as sementes das novas gerações." Por isso, o artista a considera uma criação atemporal. "As sementes de hoje serão as raízes de amanhã, mantendo viva a figura de um dos principais fundadores de Planaltina", resume.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel