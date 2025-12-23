'Café com Deus Pai' e 'Bobbie Goods': os livros mais comprados em 2025

Pelo segundo ano seguido, Café com Deus Pai, de Junior Rostirola, lidera as vendas; ranking destaca ainda Bobbie Goods, Clarice Lispector e a força dos livros infantis - (crédito: Pexels)

O Painel do Varejo de Livros de 2025, resultado do monitoramento de vendas literárias da PublishNews por meio do BookScan, revelou o que dominou as estantes dos brasileiros durante o ano. Pelo segundo ano consecutivo, Café com Deus Pai dominou o topo da lista das publicações mais vendidas no Brasil.

Em 2024, o livro devocional de Junior Rostirola desbancou a autora best-seller Colleen Hoover e consagrou-se como o favorito entre a população. As mensagens diárias para o ano de 2026 figuram no topo da lista, seguidas da edição de 2025 em segundo lugar. Coisa de Rico, de Michel Alcoforado, aparece no top 3, cujo conteúdo mergulha no mundo da elite brasileira, revelando que riqueza vai além do dinheiro, envolvendo códigos culturais, distinções sutis e a busca por reconhecimento.

Os livros de colorir Bobbie Goods também aparecem entre os mais vendidos, ocupando a 4ª posição da lista da PublishNews e a 1ª da Amazon, ambas representadas por Do Dia para a Noite. As ilustrações interativas de Dias Quentes também conquistaram o público, registradas como o 8º livro mais vendido no Brasil, segundo o ranking do BookScan.

A edição comemorativa de A Hora da Estrela, clássico de Clarice Lispector, também destacou-se em 2025. No levantamento da PublishNews, a obra fecha os tops 5 livros mais vendidos, enquanto na da Amazon, está em 7º lugar. Na lista que contabiliza apenas vendas de ficção, a narrativa de Macabéa protagoniza a primeira posição do ranking da PublishNews, seguida por O Segredo Final (Dan Brown) e encerrada por A Cabeça do Santo (Socorro Acioli).

Diário de um Banana 20, que completa o top 10 geral da PublishNews, figura o primeiro lugar entre os livros infantil e infantojuvenil mais vendidos. Segundo o Painel, o mercado editorial atravessa um período de otimismo, impulsionado pela valorização do livro físico como uma pausa diante do excesso de telas. O crescimento é puxado principalmente pelos segmentos infantil e infantojuvenil, que registraram aumento de cerca de 8% no faturamento em relação a 2024.

Confira os 10 livros mais vendidos conforme a PublishNews:

Café com Deus Pai 2026, de Junior Rostirola Café com Deus Pai 2025, de Junior Rostirola Coisa de Rico, de Michel Alcoforado Do Dia para a Noite, de Bobbie Goods A Hora da Estrela: Edição comemorativa, de Clarice Lispector O Segredo Final, de Dan Brown A Psicologia Financeira, de Morgan Housel Dias Quentes, de Boobie Goods A Empregada, de Freida McFadden Diário de um Banana 20 – Festa Insana, de Jeff Kinney

Confira os 10 livros mais vendidos conforme a Amazon:

Do Dia para a Noite, de Bobbie Goods Dias Quentes, de Bobbie Goods Café com Deus Pai 2025, de Junior Rostirola Verity, de Colleen Hoover A Psicologia Financeira, de Morgan Housel A Metamorfose: DIE VERWANDLUNG, de Franz Kafka A Hora da Estrela: Edição comemorativa, de Clarisse Lispector Isso e Aquilo, de Bobbie Goods Hábitos Atômicos: Um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e se Livrar dos Maus, de James Clear O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason

