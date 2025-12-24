InícioDiversão e Arte
Christiane Torloni no BBB26? Entenda a confusão

Atriz recebeu torcida nas redes sociais para entrar na casa

A atriz Christiane Torloni: sem chances de BBB - (crédito: Reprodução/Instagram/@christorloni)
A atriz Christiane Torloni, 68 anos, foi apontada como participante confirmada do BBB 26, nesta terça-feira (23/12), por um perfil no (antigo Twitter). Nas redes sociais, Christiane recebeu apoio dos fãs, que relembraram momentos dela em novelas e na vida pessoal. A equipe da atriz, contudo, fez um pronunciamento negando os boatos. 

O perfil responsável por noticiar a participação de Tornoli foi o Realitys Comentei. A página crava a informação como "exclusiva". "Tem carreira consolidada, todo mundo conhece e ninguém imaginaria que fosse aceitar o convite!", diz o post.

A assessoria da atriz, entretanto, negou a participação dela na casa mais vigiada do Brasil. Compromissos profissionais a impediriam de marcar presença por lá. O espetáculo Dois de Nós, em que contracenará, está com temporada confirmada em São Paulo.

"A Christiane está em cartaz com a peça com o Antônio Fagundes. Não tem como fazer a peça e participar do BBB", afirmou a assessoria ao portal CNN

Veja as postagens feitas no X acerca da potencial entrada de Christiane Torloni no BBB 26: 


Por Gabriel Botelho
postado em 24/12/2025 00:18
