Christiane Torloni no BBB26? Entenda a confusão

A atriz Christiane Torloni, 68 anos, foi apontada como participante confirmada do BBB 26, nesta terça-feira (23/12), por um perfil no X (antigo Twitter). Nas redes sociais, Christiane recebeu apoio dos fãs, que relembraram momentos dela em novelas e na vida pessoal. A equipe da atriz, contudo, fez um pronunciamento negando os boatos.
O perfil responsável por noticiar a participação de Tornoli foi o Realitys Comentei. A página crava a informação como "exclusiva". "Tem carreira consolidada, todo mundo conhece e ninguém imaginaria que fosse aceitar o convite!", diz o post.
A assessoria da atriz, entretanto, negou a participação dela na casa mais vigiada do Brasil. Compromissos profissionais a impediriam de marcar presença por lá. O espetáculo Dois de Nós, em que contracenará, está com temporada confirmada em São Paulo.
"A Christiane está em cartaz com a peça com o Antônio Fagundes. Não tem como fazer a peça e participar do BBB", afirmou a assessoria ao portal CNN.
Veja as postagens feitas no X acerca da potencial entrada de Christiane Torloni no BBB 26:
????EXCLUSIVO: Christiane Torloni está CONFIRMADA no Camarote do #BBB26. Uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira, com uma carreira consagrada, dezenas de novelas e personagens históricos que marcaram gerações. pic.twitter.com/yhRiPPOqAs— Realitys Comentei (@realityscomente) December 23, 2025
imagina a chistiane torloni acordando no bbb? kkkkk pic.twitter.com/tLrAQMwEN8— acervinho (@acervonovelas) December 23, 2025
Se eu entrasse num BBB com a Torloni eu iria ficar todo dia perguntando pra ela se ela tá no carro da iguana, ela ia me odiar tanto!— @whoisjupa (@whoiswhoisjupa) December 23, 2025
