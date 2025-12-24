Christiane Torloni no BBB26? Entenda a confusão

A atriz Christiane Torloni, 68 anos, foi apontada como participante confirmada do BBB 26, nesta terça-feira (23/12), por um perfil no X (antigo Twitter). Nas redes sociais, Christiane recebeu apoio dos fãs, que relembraram momentos dela em novelas e na vida pessoal. A equipe da atriz, contudo, fez um pronunciamento negando os boatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O perfil responsável por noticiar a participação de Tornoli foi o Realitys Comentei. A página crava a informação como "exclusiva". "Tem carreira consolidada, todo mundo conhece e ninguém imaginaria que fosse aceitar o convite!", diz o post.

A assessoria da atriz, entretanto, negou a participação dela na casa mais vigiada do Brasil. Compromissos profissionais a impediriam de marcar presença por lá. O espetáculo Dois de Nós, em que contracenará, está com temporada confirmada em São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A Christiane está em cartaz com a peça com o Antônio Fagundes. Não tem como fazer a peça e participar do BBB", afirmou a assessoria ao portal CNN.

Veja as postagens feitas no X acerca da potencial entrada de Christiane Torloni no BBB 26:

????EXCLUSIVO: Christiane Torloni está CONFIRMADA no Camarote do #BBB26. Uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira, com uma carreira consagrada, dezenas de novelas e personagens históricos que marcaram gerações. pic.twitter.com/yhRiPPOqAs — Realitys Comentei (@realityscomente) December 23, 2025

imagina a chistiane torloni acordando no bbb? kkkkk pic.twitter.com/tLrAQMwEN8 — acervinho (@acervonovelas) December 23, 2025

Se eu entrasse num BBB com a Torloni eu iria ficar todo dia perguntando pra ela se ela tá no carro da iguana, ela ia me odiar tanto!

pic.twitter.com/BsB4w5XzCC — @whoisjupa (@whoiswhoisjupa) December 23, 2025



