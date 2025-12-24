Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (24/12)

UNIVERSALISMO

Data estelar: Lua Vazia das 18h41 até 22h10 HBr

Não é o mundo inteiro que celebra hoje a véspera de Natal, porém, o mundo inteiro clama por sinais de que volte a andar entre nós o Avatar Divino, a prova viva de que, apesar de todas as contrariedades e adversidades, é possível transcendermos esse mundo profano e nos conectarmos à faísca divina, a Vida de nossas vidas.

Religiões são fundadas em torno de revelações e Avatares, porém, nem as revelações nem muito menos os Avatares são de natureza sectária e excludente, ao contrário, tudo que provém do mundo espiritual é de natureza universal, e à medida em que anda acontecendo o contrário em nossa civilização, rejeitarmos o que é universal para fazer valer o particular, criamos as condições para que novas revelações e Avatares nos estimulem e motivem a continuar lutando a favor do universalismo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando as pessoas se reúnem depois de muito tempo sem se encontrarem, tudo pode acontecer, e nem sempre os sentimentos que circulam são os melhores possíveis. Procure amortecer essa situação com serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É uma situação delicada reunir pessoas que não se bicam nem nunca conseguirão fazer outra coisa diferente de se enredarem em conflitos. Não importa, deixe acontecer o que for, porque intervir seria arrumar encrenca.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas gostam de dar notícias bombásticas, para se apresentarem sabendo de coisas que as outras ignoram. Hoje é um daqueles dias em que seria melhor não contrariar ninguém, mesmo ouvindo tolices ignorantes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que acontecer vai dar o que pensar, mas é melhor não colocar seus pensamentos sobre a mesa, para todo mundo debater, porque muito provavelmente os sentimentos andarão bastante desencontrados no dia de hoje.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça a sua parte, mas não espere que todo mundo acompanhe você nos bons sentimentos que emergirem do seu coração. Há muita gente que não consegue transcender as encrencas em que se envolveu, e anda sempre emburrada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre haverá algo fora do lugar, alguma ponta solta que surge no meio da serenidade do cenário. Procure dar um tempo na sua capacidade de perceber com clareza lancinante tudo que está fora do lugar. Melhor não criticar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo pode ser divertido numa noite como a de hoje, inclusive quaisquer contratempos que acontecerem, porque se não forem motivo de risada significa que a alma não consegue ir além dos planos que tinha feito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure fazer com que seu coração sereno contagie as pessoas com que se encontrar hoje, porém, não faça muita força nesse sentido, para evitar que o tiro saia pela culatra. Há pessoas que não querem bons sentimentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitas coisas poderiam, e talvez deveriam ser ditas, mas como o cenário anda cheio de emoções desencontradas, talvez o tiro saia pela culatra. Melhor ficar observando tudo que acontece e o que as pessoas dizem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre em modo segurança, evitando reagir a quaisquer acontecimentos de hoje, especialmente do nível de conflito que pode eventualmente acontecer, justo numa hora em que deveria acontecer o contrário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tome algumas iniciativas para que tudo corra da melhor maneira possível, porém, evite se desdobrar nesse sentido, porque certas coisas precisam acontecer, mesmo que destoem dos sentimentos que deveria haver hoje.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Deixe acontecer quanta surpresa e contrariedade surgir hoje à noite, evite pretender estar no controle de tudo, porque desse jeito a única coisa que você garantiria seria uma bela de uma dor de cabeça. Melhor não.