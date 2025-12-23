João Gomes detalha excesso de bebida durante rotina de shows

João Gomes contou que um alerta médico, além de conselhos da mãe e de Ivete Sangalo, o fez repensar o hábito de beber diariamente na estrada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao programa Roda Viva na segunda-feira (22/12), João Gomes relatou como o consumo frequente de bebidas alcoólicas passou a impactar a saúde e o bem-estar, especialmente durante os períodos de agenda intensa na estrada.

Segundo o músico, a percepção de que o hábito poderia se tornar um problema surgiu após um alerta de sua médica, que o incentivou a reduzir o consumo. Na época, João Gomes realizava cerca de 30 apresentações por mês e mantinha o costume de beber diariamente entre viagens e shows.

“Voltei a ter o costume de beber muito na estrada. Aí, imagina, 30 shows no mês… 30 dias bebendo. A médica falou pra mim: ‘Você não consegue ficar 10 dias sem beber?’ Aí eu peguei e falei: 'Rapaz, quer dizer que vou ser escravo de um negócio? Não posso ser escravo de nada, não’”, afirmou.

Além da orientação médica, o cantor pernambucano disse que recebeu conselhos da mãe e da cantora Ivete Sangalo, que o alertaram sobre os riscos do excesso. Ele reconheceu que, antes disso, acreditava ter controle sobre a situação, mas passou a identificar sinais de desequilíbrio.

“Você acha que tem o controle. Só quando a médica me falou, bateu a real. Estava começando a ficar estranho de tanto beber. Se eu estava feliz eu ia beber… se eu estava preocupado eu ia beber…”, descreveu.