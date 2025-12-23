Ludmilla recusa homenagem do SBT e alega racismo; emissora se posiciona

"Enquanto isso continuar acontecendo, eu não vou compactuar com racismo, porque racismo não se resolve com homenagem, e sim com responsabilidade", disse Ludmilla - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ludmilla decidiu tornar público, na segunda-feira (22/12), o motivo pelo qual rejeitou um convite do SBT para receber uma homenagem na emissora. Segundo a cantora, a decisão está diretamente ligada ao posicionamento do canal diante de episódios de racismo e à permanência de Marcão do Povo na programação — jornalista com quem ela trava uma disputa judicial desde 2017.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista contou que chegou a ser procurada pela emissora fundada por Silvio Santos. "Eu recebi uma mensagem do SBT falando que quer muito fazer uma homenagem pra mim", relatou. Apesar do convite, Ludmilla afirmou que não se sentiu confortável em aceitar o reconhecimento nas circunstâncias atuais.

Para a cantora, há uma incoerência entre homenageá-la e, ao mesmo tempo, manter espaço para profissionais associados a condutas racistas. “Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo e pessoas convenientes com a atitude racista, entendeu? Isso para mim é incoerente e inaceitável”, declarou, ao citar diretamente Marcão do Povo.

Na sequência, Ludmilla mostrou um vídeo em que o apresentador do Primeiro impacto agradece publicamente pela contratação no SBT, mencionando Silvio Santos e Íris Abravanel: “E agradeço imensamente à família Abravanel, em nome daquele, quando todos me humilharam, todos pisavam em mim, ele foi lá e me estendeu a mão, atendendo a um pedido de Deus: Silvio Santos e Íris Abravanel.”

Ao concluir o posicionamento, a cantora reforçou que não pretende relativizar o tema. "Enquanto isso continuar acontecendo, eu não vou compactuar com racismo, porque racismo não se resolve com homenagem, e sim com responsabilidade", afirmou.

Procurada pelo Correio para mais informações e um posicionamento sobre o caso, a emissora afirmou apenas que “o SBT não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O conflito entre Ludmilla e Marcão do Povo teve início em 2017, quando o jornalista, então na Record, chamou a cantora de “macaca” durante um programa ao vivo. Na semana passada, ele declarou publicamente que teria sido absolvido das acusações. “Então, hoje, eu anuncio publicamente que fui inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia, de crimes de ódio e contra raça”, disse.

A artista, no entanto, rebateu essa versão na sexta-feira (19/12). “Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências. A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu comigo, contra mim, né? Mas ele não vai pagar nada por isso. É uma manobra processual absurda, que eu estou indignada, mas que ele não vai cumprir os efeitos da decisão”, declarou.