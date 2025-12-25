Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (25/12)

IRRADIEMOS GRAÇAS

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Se pretendemos nos desenvolver espiritualmente, além de aproveitar o entusiasmo todo do Natal, que apesar de não ser uma celebração universal pode, mesmo assim, servir de suporte para a espiritualidade de todo mundo, temos de ir além de irradiar boas vibrações para nossos queridos.

Precisamos, em nome de uma espiritualidade real, irradiar graças e bênçãos aos inimigos que odiamos, muitas graças àqueles que estão quebrados e dos quais nos afastamos para que não nos contagiem, irradiar especiais graças àqueles que menos as merecem, mas que são aquelas pessoas que mais as precisam.

Graças aos culpados, aos desencaixados, aos odiados, graças aos sujos e fedorentos, aos que esteticamente nos provocam rejeição, irradiemos graças aos que são sempre desprezados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os acidentes do caminho, todos os trancos, solavancos e barrancos que foram acontecendo, tudo isso e muito mais contribui para seu amadurecimento, que significa um enriquecimento da alma que ninguém tira de você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua mente pode fazer especulações muito bem articuladas em relação ao futuro, porém, seria melhor que neste momento se focasse no que estiver ao alcance, para não se estressar nem atrair conflitos sem necessidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Permita que as coisas leves e boas predominem, mesmo que algumas atitudes de certas pessoas lhe deem nos nervos, porque agora seria melhor deixar passar as incongruências do que ficar apontando dedos. Melhor isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor você se ater a fazer a sua parte, sem cobrir os buracos que outras pessoas deixaram, porque se começar a fazer isso, não conseguirá desfrutar de nada, dado haver tanta coisa para se responsabilizar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre as pessoas se deixam contagiar com alegria e bom humor, às vezes elas estão com um mau humor tão recalcitrante que, ao menor sinal de contrariedade, produzem conflitos desnecessários, mas muito vigorosos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Como seria tudo se não tivesse acontecido o que aconteceu? A mente gosta de divagar em hipóteses que nem vem ao caso, portanto, melhor não perder tempo com essas divagações e continuar lutando por uma boa causa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas são ditas, promessas são feitas, votos de alegria e felicidade eternas, porém, se a sua alma quiser transitar por um terreno mais seguro nos próximos meses, melhor preferir atitudes do que palavras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto algumas pessoas grudam em você, sua alma preferiria estar com outras, e isso é algo que parece não ter conserto imediato, portanto, melhor você não forçar nada, para não arcar com resultados desagradáveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas que pensam coisas lindas e dizem palavras confortantes acabam se encantando tanto com os sentimentos bons, que se esquecem de que tudo isso não passa de intenção. O que vale são as ações, isso sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Às vezes dá vontade de fazer umas coisas que seria melhor nem pensar, muito menos realizar. Talvez isso seja produto das obrigações e de ter de se reunir com as pessoas que sua alma preferiria ver pelas costas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seria ideal que todo mundo ajudasse e colaborasse, mas há algumas pessoas que só pretendem se aproveitar do esforço alheio enquanto fingem que elas não poderiam contribuir com nada. Melhor não conflitar com isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez nada esteja nos lugares que você pretendia, mas sua alma precisa dar um desconto e não levar tudo ao nível pessoal. O mundo ficou de ponta-cabeça em 2025 e isso afetou indiretamente os planos de todas as pessoas.