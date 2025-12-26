Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (26/12)

PERDÃO

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Nos perdoemos mutuamente quaisquer dívidas, sejam essas materiais ou espirituais, banais ou de grande intensidade, nos perdoemos para nos livrarmos uns dos outros e não termos de pensar em coisas horríveis.

Depositemos um voto de confiança e sejamos testemunhas vivas do perdão e das graças que emanam de orações sinceras, de um coração fiel às virtudes, mesmo tendo se desviado bastante do caminho.

Que a Vida de nossas vidas acolha nosso testemunho e perdão para que o somatório dessas boas intenções que o tempo transformará em boas ações, seja a pedra fundamental da civilização que está nascendo com a dores indizíveis do parto, o qual é bloqueado e distorcido sistematicamente por aqueles que têm muito a perder, porque desconhecem, ou se esqueceram do real significado de amar e ser amados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um dia você vai entender o momento atual como não podendo ter acontecido nada melhor, porém, enquanto acontecem, muitas coisas parecem castigo em vez de bênçãos ou graças. É importante amadurecer para compreender.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mais importante do que dar início ao qualquer coisa que o valha, é dar continuidade aos esforços que você empenhou durante os meses passados, e que mesmo não tendo dado os resultados esperados, ainda germinam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas que é melhor deixar passar, porque se você vai ficar apontando as incongruências alheias acabará se tornando alvo de críticas, quando não de insultos também. Melhor passar ao largo desse tipo de situação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se todo mundo ajudasse e colaborasse, o cenário seria uma beleza, mas como justamente acontece o contrário, fica sua alma, que percebe tudo, responsável por tampar os buracos expostos. Faça a sua parte, nada mais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure fazer, dentro do possível, com que as pessoas se contagiem com seu bom humor e esplêndida disposição, mas cuide para não forçar, porque deve haver por aí algumas pessoas de mau humor que embaralham o jogo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pode não ser evidente, porém, cada vez que você respira sua alma e corpo se aproximam um pouco mais dos objetivos ansiados. Portanto, está tudo bem, mesmo que o mundo não seja o melhor nem que as coisas sejam perfeitas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entre o que as pessoas apregoam e o que elas fazem, se houver qualquer contraste ou contradição, faça um favor a si e fique com as atitudes práticas, porque essas falam a verdade a respeito de qualquer pessoa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora não é um bom momento para você ficar fazendo manobras complicadas, em nome de satisfazer todos seus anseios. Arrumar encrenca é fácil nesta parte do caminho, só resta saber se vai valer a pena fazer isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De que adianta você pensar em coisas bonitas e elaborar narrativas belas, se no fim do dia você não vai ter tomado nenhuma atitude concreta para demonstrar que essa lindeza toda vai além da teoria?

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando sua alma se depara com o grau de insatisfação que assombra o coração de nossa humanidade, e não há nada que você possa dizer ou fazer que vai mitigar esse ânimo. Melhor só observar à distância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Devem sobrar motivos para conflito, mas seria melhor fingir que nada é com você e passar indiferente a essas pessoas sempre dispostas a espalhar a brasa da alegria alheia. Paciência e tolerância, mesmo que não mereçam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O ano está prestes a acabar só do ponto de vista das convenções, porque do ponto de vista estelar não há nenhuma diferença visível nem invisível. Portanto, continue em frente como se nada estivesse acontecendo.