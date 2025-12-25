Famosos na Justiça: relembre as brigas que causaram polêmica em 2025

Nas redes sociais, esses embates ganharam proporções ainda maiores, alimentando debates acalorados, campanhas de apoio e rejeição, além de memes - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Inúmeras judiciais envolvendo famosos dominaram as principais mídias ao longo de 2025. Processos por difamação, quebras de contrato, disputas familiares e conflitos no âmbito profissional passaram a ser acompanhados pelo público.

Nas redes sociais, esses embates ganharam proporções ainda maiores, alimentando debates acalorados, campanhas de apoio e rejeição, além de memes. Em casos, a repercussão trouxe impacto na carreira dos famosos envolvidos.

Diversas celebridades estamparam as manchetes nos mais variados temas, entretanto, algumas delas se envolveram em escândalos, processos e investigações judiciais. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos preparou uma lista com alguns nomes abaixo em 2025. Confira:

Murilo Huff e Dona Ruth: A mãe de Marília Mendonça foi alvo de uma briga com o cantor sertanejo, que teria tido início no Dia da Mães, e que rendeu uma série de exposições de ambas as partes. O imbróglio foi levado para a Justiça, e resultou na vitória do artista pela guarda unilateral provisória de Léo, de 5 anos, filho que teve com a saudosa ‘Rainha da Sofrência’.

Mari Bridi e Rafael Cardoso : A Justiça do Rio de Janeiro manteve a medida protetiva pedida pela atriz contra o ex-marido. O VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca acolheu o pedido apresentado por ela e sua mãe, a jornalista Sônia Bridi, após uma série de acusações feitas publicamente pelo ator.

Bárbara Falcão e Dennis DJ: A ex-bailarina do Faustão realizou graves acusações contra o artista, de quem se separou, alegando ser vítima de perseguição processual em razão das ações judiciais que o ex-marido ajuizou em desfavor dela, com relação à guarda do filho deles, de 6 anos.

Ximbinha e Joelma: Separados desde 2015, o guitarrista acionou a Justiça do Pará contra a ex-mulher, em uma "ação de demarcação" para poder fazer a "divisão" de área de uma fazenda situada no município de Viseu.

Alexandre Correa e Edu Guedes: O empresário tentou anular a decisão que o condenou a pagar R$ 60 mil ao atual noivo de Ana Hickmann por danos morais. Porém, segundo a assessoria do apresentador, "o recurso foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Luana Piovani e Neymar: A atriz travou uma briga com o jogador na Justiça após ter criticado ele publicamente por seu apoio à "PEC das Praias" e o chamou de "mau caráter" e "péssimo exemplo". Como resultado, o processo rendeu na condenação da famosa por injúria, ao qual ela recorreu.

Virginia Fonseca e Zé Felipe: Um dos casais mais comentados das redes sociais, a influenciadora e o cantor, que se separaram em maio deste ano, teriam se envolvendo uma nova polêmica na Justiça. Surgiram rumores de que o sertanejo teria ido à Justiça solicitar urgência para investigar os gastos da ex, antes da partilha dos bens comuns.

