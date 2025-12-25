InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Famosos na Justiça: relembre as brigas que causaram polêmica em 2025

Relembre algumas celebridades que enfrentaram briga judicial neste ano

Nas redes sociais, esses embates ganharam proporções ainda maiores, alimentando debates acalorados, campanhas de apoio e rejeição, além de memes - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)
Nas redes sociais, esses embates ganharam proporções ainda maiores, alimentando debates acalorados, campanhas de apoio e rejeição, além de memes - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Inúmeras judiciais envolvendo famosos dominaram as principais mídias ao longo de 2025. Processos por difamação, quebras de contrato, disputas familiares e conflitos no âmbito profissional passaram a ser acompanhados pelo público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nas redes sociais, esses embates ganharam proporções ainda maiores, alimentando debates acalorados, campanhas de apoio e rejeição, além de memes. Em casos, a repercussão trouxe impacto na carreira dos famosos envolvidos.

Diversas celebridades estamparam as manchetes nos mais variados temas, entretanto, algumas delas se envolveram em escândalos, processos e investigações judiciais. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos preparou uma lista com alguns nomes abaixo em 2025. Confira:

  • Murilo Huff e Dona Ruth: A mãe de Marília Mendonça foi alvo de uma briga com o cantor sertanejo, que teria tido início no Dia da Mães, e que rendeu uma série de exposições de ambas as partes. O imbróglio foi levado para a Justiça, e resultou na vitória do artista pela guarda unilateral provisória de Léo, de 5 anos, filho que teve com a saudosa ‘Rainha da Sofrência’.
  • Mari Bridi e Rafael Cardoso: A Justiça do Rio de Janeiro manteve a medida protetiva pedida pela atriz contra o ex-marido. O VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca acolheu o pedido apresentado por ela e sua mãe, a jornalista Sônia Bridi, após uma série de acusações feitas publicamente pelo ator.
  • Bárbara Falcão e Dennis DJ: A ex-bailarina do Faustão realizou graves acusações contra o artista, de quem se separou, alegando ser vítima de perseguição processual em razão das ações judiciais que o ex-marido ajuizou em desfavor dela, com relação à guarda do filho deles, de 6 anos. 
  • Ximbinha e Joelma: Separados desde 2015, o guitarrista acionou a Justiça do Pará contra a ex-mulher, em uma "ação de demarcação" para poder fazer a "divisão" de área de uma fazenda situada no município de Viseu.
  • Alexandre Correa e Edu Guedes: O empresário tentou anular a decisão que o condenou a pagar R$ 60 mil ao atual noivo de Ana Hickmann por danos morais. Porém, segundo a assessoria do apresentador, "o recurso foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
  • Luana Piovani e Neymar: A atriz travou uma briga com o jogador na Justiça após ter criticado ele publicamente por seu apoio à "PEC das Praias" e o chamou de "mau caráter" e "péssimo exemplo". Como resultado, o processo rendeu na condenação da famosa por injúria, ao qual ela recorreu.
  • Virginia Fonseca e Zé Felipe: Um dos casais mais comentados das redes sociais, a influenciadora e o cantor, que se separaram em maio deste ano, teriam se envolvendo uma nova polêmica na Justiça. Surgiram rumores de que o sertanejo teria ido à Justiça solicitar urgência para investigar os gastos da ex, antes da partilha dos bens comuns.

O post Famosos na Justiça: relembre as brigas que causaram polêmica em 2025 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 25/12/2025 12:59
SIGA
x